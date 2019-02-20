Michael Jackson hakkındaki çocuk istismarı iddialarını gündeme getiren belgeselden ilk fragman yayınlandı

Prömiyerinin gerçekleştiği Sundance Film Festivali’nde büyük yankı uyandıran Leaving Neverland belgeselinin fragmanı yayınlandı. Michael Jackson’ın yıllar içinde çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu anlatan belgesel, festivalde gösterildiği günden bu yana kamuoyunda her gün yeni tartışmalara sahne oluyor.

Dan Reed’in yönetmenliğini üstlendiği Leaving Neverland’de James Safechuck ve Wade Robson, henüz çocuk yaştayken Jackson’ın kendilerini nasıl istismar ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu en rahatsız edici detaylarına kadar anlatıyor. Pop ikonu Michael Jackson hayattayken de benzer suçlamalarla karşılaşmış, fakat bu suçlamaları kesin bir dille reddederek asla bir çocuğu incitmeyeceğini söylemişti. Michael Jackson’ın hayranları sosyal medya üzerinden efsane popçuyu savunup iddiaların hepsinin yalan olduğunu söylerken, Jackson’ın ailesi iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Michaek Jackson, 2005 yılında 14 ayrı suçlamayla hakim karşısına çıkmış ancak hepsinden beraat etmişti.

Sundance Film Festivali’ndeki prömiyerini yapan tartışmalı belgesel Leaving Neverland, bu yıl HBO tarafından yayınlanacak.



