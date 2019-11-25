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Michael Jackson’ın hayatı film oluyor

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Michael Jackson’ın hayatını anlatacak yeni bir film için hazırlıklara başlandı. Bohemian Rhapsody'nin yapımcısının çekeceği filmle ilgili tartışmalar şimdiden başladı.

Michael Jackson’ın hayatı film oluyor

Michael Jackson'ın biyografik sinema filmi için hazırlıklar resmen başladı. Variety tarafından yapılan habere göre ünlü yıldızın filmi, Freddie Mercury’nin hayatını anlatan Oscar’lı film Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King tarafından hazırlanacak. Filmin senaryosunu ise Gladiator ve The Aviator gibi filmlerden tanıdığımız John Logan'ın kaleme alacağı belirtiliyor.

BELGESELİN YANKILARI SÜRÜYOR

Michael Jackson'ın çocuk istismarına dair çarpıcı gerçekleri gözler önüne seren ve büyük yankı uyandıran Leaving Neverland belgeselinin ardından gelen Michael Jackson biyografik filmi birçok kişinin aklına aynı soruyu getirdi: Jackson’ı aklama filmi mi?

Michael Jackson tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden iki kişi Wade Rabson ve James Safechuck'a odaklanan 4 saatlik belgesel, gösterildiği her yerde izleyicilerini şoke etti. Leaving Neverland daha sonra bir Emmy ödülü de kazanmıştı. Michael Jackson Vakfı ise belgeselin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, belgeselin yapımcı ve yayıncısı olan HBO'ya tam 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

TARTIŞMALI BİR HAYAT

Michael Jackson'ın hayatı epey tartışmalı konuları içeriyor. Jackson, çocuk yaşta pop yıldızı olmuş, yetişkinliğinde ise global bir ikon haline gelmişti. Ancak Jackson'ın özellikle de son yılları pek kolay geçmedi. Çocuk istismarı konusunda yapılan suçlamalar hala çokça tartışılan bir konu.

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Michael Jackson’ın çocuk istismarı ile anıldığı bu dönemde böyle bir projenin stüdyolardan destek görüp görmeyeceği, dahası Jackson’ı canlandırması için önemli bir isimle anlaşılıp anlaşılamayacağı merak konusu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
jakson müslüman olduktan bir süre sonra öldü ölmeseydi arkasından milyonlar islama yönelebilirdi ... belgeseli izledim adamlar gerçekçi fakat bunca yıl neden konuşmadılar tuhaf lık var ...
adam bir efsana ve böyle kisiler hep karalanmak istenir böyle biri dehildir cocuk istikmarı yapmış biri olamaz
islam nuruyla aydınlandıktan sonra vefat etti elhamdülillah, hem bu dünyasını hem ahiretini kurtararak milyarlara örnek oldu.
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