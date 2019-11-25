Michael Jackson’ın hayatı film oluyor

Michael Jackson'ın biyografik sinema filmi için hazırlıklar resmen başladı. Variety tarafından yapılan habere göre ünlü yıldızın filmi, Freddie Mercury’nin hayatını anlatan Oscar’lı film Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King tarafından hazırlanacak. Filmin senaryosunu ise Gladiator ve The Aviator gibi filmlerden tanıdığımız John Logan'ın kaleme alacağı belirtiliyor.
Michael Jackson'ın çocuk istismarına dair çarpıcı gerçekleri gözler önüne seren ve büyük yankı uyandıran Leaving Neverland belgeselinin ardından gelen Michael Jackson biyografik filmi birçok kişinin aklına aynı soruyu getirdi: Jackson’ı aklama filmi mi?
Michael Jackson tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden iki kişi Wade Rabson ve James Safechuck'a odaklanan 4 saatlik belgesel, gösterildiği her yerde izleyicilerini şoke etti. Leaving Neverland daha sonra bir Emmy ödülü de kazanmıştı. Michael Jackson Vakfı ise belgeselin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, belgeselin yapımcı ve yayıncısı olan HBO'ya tam 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.
Michael Jackson'ın hayatı epey tartışmalı konuları içeriyor. Jackson, çocuk yaşta pop yıldızı olmuş, yetişkinliğinde ise global bir ikon haline gelmişti. Ancak Jackson'ın özellikle de son yılları pek kolay geçmedi. Çocuk istismarı konusunda yapılan suçlamalar hala çokça tartışılan bir konu.
Michael Jackson’ın çocuk istismarı ile anıldığı bu dönemde böyle bir projenin stüdyolardan destek görüp görmeyeceği, dahası Jackson’ı canlandırması için önemli bir isimle anlaşılıp anlaşılamayacağı merak konusu.
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