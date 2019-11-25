Michael Jackson’ın hayatı film oluyor

Michael Jackson'ın biyografik sinema filmi için hazırlıklar resmen başladı. Variety tarafından yapılan habere göre ünlü yıldızın filmi, Freddie Mercury’nin hayatını anlatan Oscar’lı film Bohemian Rhapsody'nin yapımcısı Graham King tarafından hazırlanacak. Filmin senaryosunu ise Gladiator ve The Aviator gibi filmlerden tanıdığımız John Logan'ın kaleme alacağı belirtiliyor.

BELGESELİN YANKILARI SÜRÜYOR

Michael Jackson'ın çocuk istismarına dair çarpıcı gerçekleri gözler önüne seren ve büyük yankı uyandıran Leaving Neverland belgeselinin ardından gelen Michael Jackson biyografik filmi birçok kişinin aklına aynı soruyu getirdi: Jackson’ı aklama filmi mi?

Michael Jackson tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden iki kişi Wade Rabson ve James Safechuck'a odaklanan 4 saatlik belgesel, gösterildiği her yerde izleyicilerini şoke etti. Leaving Neverland daha sonra bir Emmy ödülü de kazanmıştı. Michael Jackson Vakfı ise belgeselin yayınlanmasından kısa bir süre sonra, belgeselin yapımcı ve yayıncısı olan HBO'ya tam 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.