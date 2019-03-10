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Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson böyle gizlendi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 10.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Michael Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu iddiası dünyayı salladı. Jackson'ın kızı da bu gündem yüzünden zor günler yaşıyor.

Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson böyle gizlendi

Paris Jackson babası Michael Jackson hakkındaki cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli sonrası zor günler yaşıyor.

Önceki gün müzisyen sevgili Gabriel Glenn ile havalimanında görülen Paris Jackson, karşısında paparazzileri görünce yüzünü gizledi.

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Michael Jackson'ın kızı Paris Jackson'ın, babasının yaptığı iddia edilenlerden dolayı kariyerinin zarar görmesinden endişe duyduğu belirtilmişti.

Michael Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyayı sarstı. Hayatını kaybettikten sonra adeta para makinesine dönen ve en çok kazanan ölü yıldız rekoru kıran Popun Kralı'nın efsanesi çöküşe geçti.

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