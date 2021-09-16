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Michael Owen'dan Neymar, Mbappe ve Messi iddiası

16.09.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiliz futbolunun efsane golcülerinden Michael Owen, PSG'ye eleştiride bulundu.

Michael Owen'dan Neymar, Mbappe ve Messi iddiası

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 1-1 berabere kalan PSG için unutulmaz golcü Michael Owen'dan bir eleştiri geldi.

İngiliz futbolunun efsanelerinden Owen, PSG'nin hücum üçlüsü Mbappe, Messi, Neymar için eleştiride bulundu.

Üç oyuncunun PSG'nin hücum gücünü zayıflattığını dile getiren Owen, "Böyle forvetlere sahip takımlara bayılıyoruz. Hepsi olağanüstü ama üçü birlikte oynarsa PSG'nin hücum gücünü zayıflatıyorlar. Neden Şampiyonlar Ligi'nde favori gösteriliyorlar anlamıyorum. Bence İngiliz takımları onlardan çok daha iyi" şeklinde konuştu.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
Neymar Fransa Lionel Messi
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