Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Michelin yıldızlısı denetimden kaldı! Hijyen puanları yerlerde

Galler’de iki Michelin yıldızına sahip lüks restoran Ynyshir, kişi başı 27 bin TL’yi bulan fiyatları ve başarısıyla ile uluslararası ün kazanmıştı. Yapılan son hijyen denetiminde restoran 5 üzerinden yalnızca 1 puan aldı. Denetim sonucu büyük tartışma yaratırken, ünlü şef ve restoranın sahibi Gareth Ward “Yanlış bir şey yapmadık, sadece farklıyız” sözleriyle karara tepki gösterdi.

Michelin yıldızlısı denetimden kaldı! Hijyen puanları yerlerde
Çiğdem Sevinç

Galler’de iki Michelin yıldızına sahip lüks restoran Ynyshir, yapılan son denetimde hijyen sınıfında beş üzerinden sadece 1 puan aldı. Kişi başı fiyatların 468 sterlinden (yaklaşık 27 bin TL) başladığı restoranın aldığı düşük not büyük yankı uyandırdı.

2013 yılında kapılarını açan Ynyshir, açıldıktan yalnızca bir yıl sonra ilk Michelin yıldızını almış, 2022’de ise ikinci yıldızını kazanarak Galler’de bu başarıya ulaşan ilk restoran olmuştu. Ancak Gıda Standartları Ajansı (FSA) yetkililerinin 5 Kasım’da gerçekleştirdiği denetimde tablo değişti.

Michelin yıldızlısı denetimden kaldı! Hijyen puanları yerlerde 1

ÜRÜNLER İNCELENDİ

FSA standartlarına göre 1 puan, işletmenin acil ve kapsamlı bir iyileştirmeden geçmesi gerektiği anlamına geliyor. Denetimde özellikle çiğ ve olgunlaştırılmış ürünlerin kullanımı mercek altına alındı.

DENETİMCİLERE TEPKİ: "FARKLI BİR ŞEY YAPIYORUZ"

Restoranın sahibi ve şefi, eski MasterChef yarışmacısı Gareth Ward, BBC International’a yaptığı açıklamada verilen nottan utanmadığını söyledi. Ward, Japonya’dan sashimi kalitesinde balık getirdiklerini belirterek, “Bu ürünler dünyanın her yerinde çiğ tüketiliyor. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, sadece farklı bir şey yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Michelin yıldızlısı denetimden kaldı! Hijyen puanları yerlerde 2

“BALIKLARDA SORUN ÇIKMADI”

Ward, denetim sonrası balıkların bağımsız bir laboratuvara gönderildiğini ve herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Ayrıca restoranda -80 dereceye kadar soğutabilen 50 bin sterlinlik derin dondurucu bulunduğunu da vurguladı.

EKSİKLERİ KABUL ETTİ

Ünlü şef, müfettişlerin tamamen haksız olmadığını kabul ederek balık hazırlama alanına yeni bir el yıkama lavabosu eklendiğini söyledi. Evraklarda da eksikler olduğunu belirten Ward, “Her şeyi kusursuz yapmak için tam zamanlı masa başı personel gerekiyor” dedi.

Michelin yıldızlısı denetimden kaldı! Hijyen puanları yerlerde 3

YENİDEN DENETİM BEKLENİYOR

Galler ve Kuzey İrlanda’da işletmelerin hijyen puanlarını görünür şekilde sergilemesi zorunlu. Ynyshir yetkilileri, yeniden denetim talebinde bulunduklarını ancak henüz tarih verilmediğini açıkladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tayland'da bir gün arayla iki vinç kazası!Tayland'da bir gün arayla iki vinç kazası!
NASA bir ilke imza attı! Uzayda operasyon başladıNASA bir ilke imza attı! Uzayda operasyon başladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
restoran Michelin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.