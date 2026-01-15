Michelin yıldızlısı denetimden kaldı! Hijyen puanları yerlerde

Galler’de iki Michelin yıldızına sahip lüks restoran Ynyshir, yapılan son denetimde hijyen sınıfında beş üzerinden sadece 1 puan aldı. Kişi başı fiyatların 468 sterlinden (yaklaşık 27 bin TL) başladığı restoranın aldığı düşük not büyük yankı uyandırdı.

2013 yılında kapılarını açan Ynyshir, açıldıktan yalnızca bir yıl sonra ilk Michelin yıldızını almış, 2022’de ise ikinci yıldızını kazanarak Galler’de bu başarıya ulaşan ilk restoran olmuştu. Ancak Gıda Standartları Ajansı (FSA) yetkililerinin 5 Kasım’da gerçekleştirdiği denetimde tablo değişti.

ÜRÜNLER İNCELENDİ

FSA standartlarına göre 1 puan, işletmenin acil ve kapsamlı bir iyileştirmeden geçmesi gerektiği anlamına geliyor. Denetimde özellikle çiğ ve olgunlaştırılmış ürünlerin kullanımı mercek altına alındı.

DENETİMCİLERE TEPKİ: "FARKLI BİR ŞEY YAPIYORUZ"

Restoranın sahibi ve şefi, eski MasterChef yarışmacısı Gareth Ward, BBC International’a yaptığı açıklamada verilen nottan utanmadığını söyledi. Ward, Japonya’dan sashimi kalitesinde balık getirdiklerini belirterek, “Bu ürünler dünyanın her yerinde çiğ tüketiliyor. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz, sadece farklı bir şey yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“BALIKLARDA SORUN ÇIKMADI”

Ward, denetim sonrası balıkların bağımsız bir laboratuvara gönderildiğini ve herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmediğini açıkladı. Ayrıca restoranda -80 dereceye kadar soğutabilen 50 bin sterlinlik derin dondurucu bulunduğunu da vurguladı.

EKSİKLERİ KABUL ETTİ

Ünlü şef, müfettişlerin tamamen haksız olmadığını kabul ederek balık hazırlama alanına yeni bir el yıkama lavabosu eklendiğini söyledi. Evraklarda da eksikler olduğunu belirten Ward, “Her şeyi kusursuz yapmak için tam zamanlı masa başı personel gerekiyor” dedi.

YENİDEN DENETİM BEKLENİYOR

Galler ve Kuzey İrlanda’da işletmelerin hijyen puanlarını görünür şekilde sergilemesi zorunlu. Ynyshir yetkilileri, yeniden denetim talebinde bulunduklarını ancak henüz tarih verilmediğini açıkladı.