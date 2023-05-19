SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Michy Batshuayi'nin öyle bir yerden fotoğraf paylaştı ki... Görenler şaştı kaldı

Michy Batshuayi'nin öyle bir yerden fotoğraf paylaştı ki... Görenler şaştı kaldı

19.05.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederken Michy Batshuayi takımının ilk golünü atmayı başarmıştı. Golcü oyuncu maçın ardından yaptığı paylaşımla da dikkat çekerken herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Michy Batshuayi'nin öyle bir yerden fotoğraf paylaştı ki... Görenler şaştı kaldı
Michy Batshuayi

Michy Batshuayi

BEL Belçika
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 34. haftası oldukça kritik bir mücadeleye sahne oldu. Haftanın maçında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 3-1'lik üstünlüğü ile sona ererken Michy Batshuayi karşılaşmanın 11. dakikasında takımının ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Sakatlığını atlattıktan sonra Giresunspor ardından ise Trabzonspor'u boş geçmeyen Michy Batshuayi, ilginç bir paylaşım yaptı.

"TÜM GÜN FENER, HER GÜN FENER"

michy-batshuayi-depophotos-1942384

Paylaşımında, "Tüm gün Fener, her gün Fener." ifadelerini kullanan Belçikalı yıldızın giyim tarzı ve fotoğraf çektirdiği mekan çok konuşuldu.

İŞTE O PAYLAŞIM...

batshuayi-den-bir-garip-paylasim-giyim-tarzi-ve-15928545_2109_m

batshuayi-den-bir-garip-paylasim-giyim-tarzi-ve-15928545_6035_m

batshuayi-den-bir-garip-paylasim-giyim-tarzi-ve-15928545_661_m

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçelilerin kalbi küt küt atacak! Wilfried Zaha mı geliyor?Fenerbahçelilerin kalbi küt küt atacak! Wilfried Zaha mı geliyor?
Fenerbahçe'ye sürpriz öneri!Fenerbahçe'ye sürpriz öneri!
İşte Devler Ligi'nin ilk finalisti! Çalhanoğlu...İşte Devler Ligi'nin ilk finalisti! Çalhanoğlu...
Anahtar Kelimeler:
son dakika batshuayi fenerbahçe Süper Lig maçı süper li fenerbahçe sahası maçın da,

En Çok Okunan Haberler

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

'Destekleriz' demişti ama çok şey değişti... Susma kararı aldı!

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Fenerbahçelilerin kalbi küt küt atacak! Wilfried Zaha mı geliyor?

Fenerbahçelilerin kalbi küt küt atacak! Wilfried Zaha mı geliyor?

Futbol tarihinin kara gecesi! Oyuncuların ailelerinin bulunduğu tribüne saldırı gerçekleşti

Futbol tarihinin kara gecesi! Oyuncuların ailelerinin bulunduğu tribüne saldırı gerçekleşti

Bir anda görünce şaşırdı! O anlar gündem oldu

Bir anda görünce şaşırdı! O anlar gündem oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Sevgilisinin kalçasına yorum yapılınca dayanamadı! Kavga kanlı bitti

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.