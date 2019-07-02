Microsoft Edge karanlık tema ile güncellendi.

Tarayıcı işinden çekilecek denilen Microsoft, yine yılmadı ve Chromium tabanına geçiş yaptı.

Google Chrome’un tabanı olan Chromium ile daha hızlı ve güvenilir bir deneyim sunan Microsoft, Edge’in yeni sürümünü şimdilik beta aşamasında tutuyor. Bugün Microsoft, Chromium tabanlı olan Edge tarayıcısını karanlık tema ile güncellediğini açıkladı. Diğer tarayıcılar gibi artık yeni Edge tarayıcısı karanlık temayı resmi olarak destekliyor.

2019 sonunda ilk olarak Windows 10 daha sonra da Windows 8.1 ve 8 sürümlerine gelmesini beklediğimiz yeni Edge tarayıcısını şimdiden denemek istiyorsanız; buradan beta sürümünü Windows 10 ve macOS için indirebilirsiniz.

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