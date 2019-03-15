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Microsoft, iOS ve Android için Xbox Live desteğini duyurdu

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 15.03.2019 12:11 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz ay Microsoft'un iOS, Android ve Nintendo Switch kullanıcılarını Xbox Live servisi üzerinden bir araya getirecek bir SDK yayınlayacağı yönünde dedikodular çıkmıştı. Microsoft'un resmi olarak duyurduğu son SDK ise bu dedikoduları kısmen doğrulamış oldu.

Microsoft, iOS ve Android için Xbox Live desteğini duyurdu

Mobil platformlara getirilecek destekle Microsoft'un önceden yalnızca kendi oyunlarına verdiği Xbox Live olanakları artık bütün oyunlar için geçerli olabilecek. Herhangi bir geliştirici, Microsoft'un yayınlayacağı SDK aracılığıyla oyununu Xbox Live'a entegre edebilecek. Bu entegrasyonla mobil oyunlar da servisin başarımlar, arkadaş listeleri, Gamerscore ve kulüpler gibi popüler içeriklerine sahip olacak.

Microsoft bu hamleyle kendi servisini mobil platformlarda da yaygınlaştıracaktır hiç şüphesiz. Şubat ayında ilk ortaya atılan iddialarda Nintendo Switch platformunun da adı geçiyordu. Hatta Microsoft'un Xbox Game Pass servisini Switch kullanıcılarına da sunmak istediği söyleniyordu. Bu konuyla ilgili henüz bir haber gelmiş değil.

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android microsoft

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