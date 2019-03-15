Microsoft, iOS ve Android için Xbox Live desteğini duyurdu

Mobil platformlara getirilecek destekle Microsoft'un önceden yalnızca kendi oyunlarına verdiği Xbox Live olanakları artık bütün oyunlar için geçerli olabilecek. Herhangi bir geliştirici, Microsoft'un yayınlayacağı SDK aracılığıyla oyununu Xbox Live'a entegre edebilecek. Bu entegrasyonla mobil oyunlar da servisin başarımlar, arkadaş listeleri, Gamerscore ve kulüpler gibi popüler içeriklerine sahip olacak.

Microsoft bu hamleyle kendi servisini mobil platformlarda da yaygınlaştıracaktır hiç şüphesiz. Şubat ayında ilk ortaya atılan iddialarda Nintendo Switch platformunun da adı geçiyordu. Hatta Microsoft'un Xbox Game Pass servisini Switch kullanıcılarına da sunmak istediği söyleniyordu. Bu konuyla ilgili henüz bir haber gelmiş değil.

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