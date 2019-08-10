Mynet Trend

Microsoft kullanıcı seslerini kayıt edip sızdırmış olabilir mi?

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 10.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Sesli işlemler için cep telefonunuzun mikrofonunu kullanan bazı kuruluşlar, bunu kötü amaçla sızdırabiliyor.

Microsoft kullanıcı seslerini kayıt edip sızdırmış olabilir mi?

Bugüne kadar gizli dinleme yaptığı söylenen şirketler arasında Microsoft hiç bulunmamıştı. Ancak son dönemlerde Microsoft ile birlikte Apple gibi kuruluşların da dinleme yapmaya başladığı ortaya çıktı. Her ne kadar bu tarz kuruluşlar, dinlemeleri kullanıcı deneyimini arttırmak için yaptıklarını söyleseler bile yine de kafalarda çok fazla soru işareti bulunuyor.

Microsoft Skype uygulaması Android üzerinden de kullanılabiliyor. Bu uygulamada yer alan sesli tercüman özelliğinin dinlemeye imkan tanıdığı ortaya çıktı. Müşterilerin bu dinlemeleri Microsoft’a hizmet veren üçüncü taraf şirketlerden elde edilmiş.

Microsoft çalışanlarından birisi tarafından ifade edildiğine göre şirket, 5 ila 10 saniye arasında kayıtlar tutuyor  Üstelik bu kayıtlar içerisinde oldukça özel anlar bile bulunabiliyor. Kimileri ilişkisi hakkında tartışırken, kimileri de kilo problemi hakkında konuşurken sesleri dinlenebiliyor. Microsoft her ne kadar izin alarak dinleme yaptığını söylese bile yine de birçok kullanıcının izinsiz verilerinin alındığı ifade edildi.

Veri güvenliği ile ilgili tartışmalar tüm hızıyla devam ederken, ilerleyen dönemlerde bu konunun daha da çok konuşulacağını söyleyebiliriz. Dünyanın en önde gelen şirketlerinin neredeyse tamamı dinleme yapıyor ve kullanıcıların buna karşı herhangi bir savunması bulunmuyor. Peki siz de dinlendiğinizi düşünüyor musunuz?

Galaxy Note 10 Türkiye fiyatı açıklandı!

Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı Antalya'da şaşkınlık veren olay! Kulağından canlı kelebek çıktı
Android Q Beta 6 nasıl yüklenir?Android Q Beta 6 nasıl yüklenir?
Death Stranding PS4 özel oyunları listesinden çıkarıldıDeath Stranding PS4 özel oyunları listesinden çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
microsoft ses kaydı

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç olay! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Korkunç olay! Trans bireyin evinde yakaladığı babasını öldürdü

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Sabah uyandığında göremiyordu, gerçek hastanede ortaya çıktı

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

Ünlü modelden İmamoğlu'na tepki

Akılalmaz olay! Kazadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

Akılalmaz olay! Kazadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

iOS 13 Public Beta 5 güncellemesi yayınlandı

Apple sonunda USB-C’ye geçiş yaptı

Apple sonunda USB-C’ye geçiş yaptı

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme

Samsung Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus ön inceleme

Samsung’un bu hamlesi çok eleştirilecek

Samsung’un bu hamlesi çok eleştirilecek

Instagram web sayfası yeni bir yöntem deniyor

Instagram web sayfası yeni bir yöntem deniyor

Samsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecek

Samsung PlayGalaxy özelliği oyuncuların çok hoşuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.