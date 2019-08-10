Microsoft kullanıcı seslerini kayıt edip sızdırmış olabilir mi?

Bugüne kadar gizli dinleme yaptığı söylenen şirketler arasında Microsoft hiç bulunmamıştı. Ancak son dönemlerde Microsoft ile birlikte Apple gibi kuruluşların da dinleme yapmaya başladığı ortaya çıktı. Her ne kadar bu tarz kuruluşlar, dinlemeleri kullanıcı deneyimini arttırmak için yaptıklarını söyleseler bile yine de kafalarda çok fazla soru işareti bulunuyor.

Microsoft Skype uygulaması Android üzerinden de kullanılabiliyor. Bu uygulamada yer alan sesli tercüman özelliğinin dinlemeye imkan tanıdığı ortaya çıktı. Müşterilerin bu dinlemeleri Microsoft’a hizmet veren üçüncü taraf şirketlerden elde edilmiş.

Microsoft çalışanlarından birisi tarafından ifade edildiğine göre şirket, 5 ila 10 saniye arasında kayıtlar tutuyor Üstelik bu kayıtlar içerisinde oldukça özel anlar bile bulunabiliyor. Kimileri ilişkisi hakkında tartışırken, kimileri de kilo problemi hakkında konuşurken sesleri dinlenebiliyor. Microsoft her ne kadar izin alarak dinleme yaptığını söylese bile yine de birçok kullanıcının izinsiz verilerinin alındığı ifade edildi.