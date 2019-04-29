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Microsoft Paint için bugün sevindirici haber geldi

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TEKNOLOJİ  | 29.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

Microsoft, Windows 10 ile çok önemli atılımlar atmış ve diğer sürümlerdeki fazlalıklardan birer birer kurtulmuştu. Microsoft’un bu süreçte Paint’in de fişini çekeceği söylenmiş ve bu haber Microsoft cephesi tarafından doğrulanmıştı. Ancak bugün firma aldığı karar ile Paint uygulamasının yaşam hayatına devam edeceğini müjdeledi.

Microsoft Paint için bugün sevindirici haber geldi

Windows 10 için Mayıs ayında yayınlanacak güncelleme ile Paint desteği sonlandırılmayacak. Windows’tan sorumlu kıdemli program müdür olan Brandon LeBlanc, Paint’in yeni Windows 10 sürümünde de olacağını ve uzun bir süre işletim sisteminin bir parçası olarak yayın hayatına devam edeceğini açıkladı.

Brandon LeBlanc, Microsoft’un neden böyle bir karar aldığını henüz açıklamadı. Muhtemelen Microsoft, Windows 10’da 2019’un sonuna kadar sevilen uygulamasını destekleyecek ancak 2020 yılında bu uygulamanın fişini komple çekecek.

Microsoft, fişini çekecek olan uygulaması için zaten uzun süre önce daha kapsamlı bir uygulamaya Windows 10’da yer vermişti. Bakalım Paint gibi daha az kapsamlı küçük bir uygulama yakında tanıtılacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Paint Windows 10

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