Microsoft Paint için bugün sevindirici haber geldi

Windows 10 için Mayıs ayında yayınlanacak güncelleme ile Paint desteği sonlandırılmayacak. Windows’tan sorumlu kıdemli program müdür olan Brandon LeBlanc, Paint’in yeni Windows 10 sürümünde de olacağını ve uzun bir süre işletim sisteminin bir parçası olarak yayın hayatına devam edeceğini açıkladı.

Brandon LeBlanc, Microsoft’un neden böyle bir karar aldığını henüz açıklamadı. Muhtemelen Microsoft, Windows 10’da 2019’un sonuna kadar sevilen uygulamasını destekleyecek ancak 2020 yılında bu uygulamanın fişini komple çekecek.

Microsoft, fişini çekecek olan uygulaması için zaten uzun süre önce daha kapsamlı bir uygulamaya Windows 10’da yer vermişti. Bakalım Paint gibi daha az kapsamlı küçük bir uygulama yakında tanıtılacak mı?

PlayStation 5 geliyor! 4K 60 FPS oyun ve çok dahası!

