Microsoft’un Xbox mini konsolu üzerinde çalıştığı söyleniyor

E3 2019 etkinliğinde de bir kez daha sergilenen bu sistem ile sunucu olarak ister evdeki Xbox One’ı kullanabiliyor isterseniz de direkt Microsoft sunucularına bağlanabiliyorsunuz.

Şimdilik hala prototip aşamasında olan xCloud ile dilediğiniz cihazdan stream mantığı ile oyun oynayabileceksiniz. Bugün ise xCloud için Microsoft’un farklı planlarının da olduğu ortaya çıktı. Evde kendi sunucusunu oluşturmak isteyenler için geliştirilecek olan yeni Xbox konsolu, fiyatı ile bütçe sarsmayacak gibi görünüyor.

Xbox mini olarak isimlendirilen bu konsol, 60 dolarlık fiyattan 2020 yılında satışa sunulacak. Muhtemelen yeni nesil ile birlikte duyurulacak olan bu konsol sadece Stream için kullanılacak.

Opel Astra için yeni motor seçenekleri!

