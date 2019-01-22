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Microsoft Windows Phone’un fişini çekti!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 22.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

Microsoft, Windows Phone kullanıcılarına çok ilginç bir öneride bulundu. Yazılım devi, Windows Phone kullanıcılarına iOS veya Android’e geçin uyarısında bulunuyor. Windows Phone artık resmi olarak öldü diyebiliriz.

Microsoft Windows Phone’un fişini çekti!

Microsoft, mobil sektöre girmek için geçtiğimiz yıllarda Nokia‘ya satın almış ve Windows Phone ile yoluna devam edeceğini açıklamıştı. Asrın hatası olan bu karar, firmaya çok pahalıya patlamıştı. Geliştiricilerin Windows Phone platformuna ilgi duymamasının yanısıra, uygulamalara olan desteğin kesilmesi de tuz biber olmuştu.

Firma, geçtiğimiz yıl mağazası üzerinden Windows Phone işletim sistemine sahip telefonların satışını durdurmasının ardından bu platformun ipi resmen çekilmişti. Microsoft şimdi de Windows Phone kullanıcılarına iOS veya Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefona geçmeleri için uyarıda bulundu.

Windows Mobile/Phone’un resmen bittiğini kanıtlayan bu uyarı firmanın sıkça sorulan sorular bölümünden yapıldı. Windows Phone kullanıcıları bundan sonra ne yapmalı? sorusuna firma yetkilileri “iOS veya Android cihazlara geçiş yapmalarını tavsiye ediyoruz” şeklinde cevap verdi.

Eğer Windows Phone işletim sistemine sahip bir telefon kullanıyorsanız, en yakın zamanda iOS veya Android’e geçmenizde fayda var. Artık bu işletim sistemi için kritik güvenlik açıklarını bile kapatmak için güncelleme gelmeyeceği gibi popüler uygulamalar da destek vermeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
microsoft windows phone akıllı telefon

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