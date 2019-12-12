Mide balonu ameliyatsız kilo vermeyi sağlıyor

Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Hilmi Dikici, mide balonu tekniği hakkında bilgi verdi. Mide balonunun, izlenen bir zayıflama programının yeterli olmadığı durumlarda kilo kaybını sağlamak için tasarlanan bir yöntem olduğunu ifade eden Dikici, “Beden kitle endeksi 27 kilogram/metrekare ve üzerinde olan kişiler, obezite cerrahisi öncesi veya kilo kaybı gerektiren başka bir operasyon öncesinde zayıflatılması gerekenler ve obezite cerrahisine engeli bulunan hastalarda bu işlem uygulanabilmektedir. Mide içi balon, mide hacmini kaplayarak tokluk hissine ve bu sayede gıda alımında azalmaya yardımcı olur. Tedavi, diyet ve davranış yönetimi ile birleştirilmelidir. İşlemden sonra hastalarda 6 ayda yaklaşık 16 kilogram yani fazla ağırlığın yüzde 34’lük bir kilo kaybı beklenir. Hastanın başlangıç kilosuna bağlı olarak 35 kiloya kadar çıkabilir” dedi.

Balon sayesinde daha az yemek mümkün

Mide balonu uygulamasının, mideyi yerleştirilen bir balonun hava veya fizyolojik sıvı ile doldurulmasını içerdiğini belirten Dikici, mideye yerleştirilen balonun mide hacminin üçte birini kapladığını kaydetti. Dikici şöyle konuştu:

“Geri kalan hacim hızla dolduğu için hastaya midede bol miktarda yiyecek olduğu hissini verir. Kullanılan hacim, doygunluğu ve kilo kaybını artırır. Balon işlem sonrasındaki altı ay boyunca tüketilebilecek besin miktarı azaltır ve mideyi doldurmama konusunda kalıcı olarak bir alışkanlık sağlamayı amaçlar ve bu sayede kişiyi eğitir. Diğer taraftan şişirilmiş bir balon mide çıkışının önünde bir engel oluşturarak, midenin çok yavaş boşalmasını ve yiyeceklerin normalden daha uzun süre midede kalmasını sağlar. Bu durum, tokluk hissinin uzun süre devam etmesine yardımcı olur.”