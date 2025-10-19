Mynet Trend

Mide bulandıran manzara! 7 çocuğun yaşadığı ev pislik yuvası çıktı! Her yer dışkı dolu...

İngiltere'de bir evde incelemede bulunan sosyal hizmet görevlileri şaşkına uğradı. Yedi çocuğun kaldığı ev mide bulandırdı.

Mide bulandıran manzara! 7 çocuğun yaşadığı ev pislik yuvası çıktı! Her yer dışkı dolu...

Manchester'da Stockport'ta bulunan tesisi ziyaret eden sosyal hizmet görevlileri, karşılaştıkları manzara karşısında "şoke" oldular.İncelemelerinin ardından, ebeveynlere yaşam standartlarının "kabul edilemez" olduğu bildirildi.

Mide bulandıran manzara! 7 çocuğun yaşadığı ev pislik yuvası çıktı! Her yer dışkı dolu... 1

Ziyaret, evin "korkunç" halini ortaya çıkardı: Yiyecek, su veya ısıtma yoktu; ayrıca zeminlerde ve şiltelerde dışkı ve idrar bulundu.

YATAKLARI DIŞKI DOLUYMUŞ

Yetkililer raporlarında şu ayrıntılara yer verdi: "Bir kase eski kusmuk ve idrar vardı, köpekler etrafta koşuşturup kirli bezleri yiyordu ve köpek kulübesi dışkı doluydu. Isıtma, ışık veya su yoktu, bu yüzden hiçbir cihaz kullanılamıyordu ve duş çalışmıyordu. Tuvaletin sifonu yalnızca kısmen çekiliyordu ve mutfak lavabosu banyoya giden bir hortuma bağlıydı. Dolaplarda, buzdolabında veya dondurucuda yiyecek yoktu. Üst kattaki döşeme tahtaları dışkı ve idrarla doluydu. Yatak takımı yoktu ve çocukların yatakları dışkı içindeydi."

Mide bulandıran manzara! 7 çocuğun yaşadığı ev pislik yuvası çıktı! Her yer dışkı dolu... 2

Raporda, "Giysileri düzenli olarak kirli veya yetersizdi, okul soğuk havalarda mont veriyordu" denildi. İlkokul personeli, çocukların sık sık "geç, kirli, dağınık ve kötü kokulu" bir şekilde okula geldiğini bildirdi. Ailenin, "sağlıksız mutfaktan kaynaklandığı düşünülen mide rahatsızlığı gibi yaygın hastalıklara yakalandığı" bildirildi.

Raporda, babanın "evin durumunun çocuklar için her zaman yeterince iyi olmadığını bildiğini ve işe gittiğinde temizlik yapmak için her zaman enerji veya motivasyona sahip olmadığını" söylediği belirtiliyor.

