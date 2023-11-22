Mide bulandıran tecavüz olayında yeni gelişme! 3 çocuk annesi kadın her şeyi itiraf etti, Müge Anlı açıkladı! "Kalp krizi geçirdi!"

İstanbul'un Esenler ilçesinde 26 Ekim Perşembe günü kayıplara karışan 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Sibel Karabulat'a ulaşıldı. 6 ay önce Cüneyt Ak isimli adam tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen 3 çocuk annesi Sibel Karabalut'un, uygunsuz görüntülerinin çekildiği ve kayıtların eşi Abbas Bey'e gönderildiği öğrenilmişti. Kocası tarafından darp edilen Sibel Karabulut'un Cüneyt Ak'ın yanında olduğu tespit edilmiş fakat acılı kadın kendi isteğiyle onun yanında olduğunu söylemişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Ünlü gazeteci, Sibel Karabulut'un emniyete gittiğini belirterek verdiği ifadede gerçeği itiraf ettiğini duyurdu.

BAŞINA GELEN ACI OLAYI ANLATTI!

Sibel Hanım emniyetteki ifadesine göre, görüntüleri silmek için Cüneyt'in yanına gitti.

Müge Anlı'nın yaptığı açıklamaya göre Sibel Karabulut ifadesinde şunları söyledi:

"Eşim, akrabam! Nasıl evime döneyim? Ben hiçbir şekilde onların yanında barınamam. Daha önce sığınma evine gittim, orada barınamadım."

"DAHA FAZLA BATAKLIĞA BATMA!"

Sibel Karabulut'un annesi, Müge Anlı'nın açıklamaları sonrası gözyaşlarını tutamadı ve "Babası dün kalp krizi geçirdi. Babası yıkıldı. Ben burada yıkıldım. Daha fazla bataklığa batma Sibel " ifadelerini kullandı.

Durumun göründüğünden çok daha vahim olduğundan bahseden Müge Anlı, Sibel'in 6 ay önce verdiği ifadeyi de canlı yayında aktardı:

"Cüneyt Ak, Avcılar'da bulunan bir otele beni çağırdı. Burada rızam dışında bir birlikteliğimiz oldu. Otel odasından ayrıldıktan sonra odada kamera olduğunu ve her şeyi çektiğini ifade etti. Aynı görüntüleri aileme ve kocama da göndereceğini söyledi. Bu yüzden çok korktuğum için onunla tekrar buluştum. Bu videoyu kocana atarım. 'Sen benim karımsın, bana aşkım diyeceksin. Yoksa seni ailene rezil ederim!' diyerek bana şantajda bulundu. Ben bu mesajlaşmanın ekran görüntülerini de emniyet güçleri ile paylaştım."

TEHDİT EDİLDİĞİ İÇİN KUMA GİTTİ!

Müge Anlı açıklamasına şöyle devam etti:

"Cüneyt, Sibel'e ait olan bu görüntüleri Sibel'in eşi Abbas Bey ve ailesine göndermiş. Bu görüntülerin ardından Abbas Bey, boşanma davası açarak, Cüneyt'in kendisine 12 adet ses kaydı gönderdiğini ifade etmiş. Abbas Bey, atılan 12 adet ses kaydında aşk itirafları olduğu bilgisini paylaşmış."

Cüneyt'in evli ve 5 çocuğu olduğunu belirten Müge Anlı, "Sibel kuma gitmiş" ifadesini kullandı.

Bu açıklamaların ardından Cüney Ak'ın ağabeyi canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştirdi ve şu sözleri söyledi:

"Aynı evde 3 kişi beraber yaşıyorlar. Sibel'in rızası var."

"SİZİN NASIL BİR VİCDANINIZ VAR?"

Cüneyt Ak'ın ağabeyinin sözleri karşısında feryat eden acılı anne, "Sizin nasıl bir vicdanınız var? Ben kızımı almadan hiçbir yere gitmeyeceğim" diyerek duruma tepki gösterdi.

DEFALARCA KADIN KAÇIRMIŞ!

Canlı yayına çok sayıda ihbar telefonu geldi. Bir izleyici Cüneyt Ak'ın daha önce de defalarca kadın kaçırdığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı, programında Sibel Karabulut'un yakınlarını ağırladı. 30 yaşındaki kadının 6 ay önce Cüneyt Ak isimli adam tarafından tecavüze uğradığı iddia edildi. Cüneyt Ak, Sibel Karabulut'un görüntülerini eşine gönderdi. Programda aktarılan bilgilere göre Abbas Bey eşi Sibel Karabulut'u darp etti. O günden sonra 3 çocuk annesi kadından haber alınmadı.

CANLI YAYINA BAĞLANIP İDDİALARI YALANLADI

Canlı yayına bağlanan Sibel Karabulut, Kıbrıs'ta olduğunu söyledi. Müge Anlı, Karabulut'un yanından bir erkek sesi geldiğini fark etti. Ünlü gazeteci şu ifadeleri kullandı:

"En son 'Kocası mı öldürdü?' diye düşündük. Niye aramıyorsun annenleri? Günah değil mi insanlara? Zan altında kalıyorlar! O yanındaki Cüneyt sufle vermesin. Duyuyorum ben. Kulaklarım iyi duyuyor maşallah."

MÜGE ANLI TEPKİ GÖSTERDİ: "NİYE AĞLIYORSUN?"

Cüney Ak'ın "Sibel ile 6 yıldır birlikteyiz. Tecavüz falan yok. Sibel benim prensesim." dediği öğrenildi. Müge Anlı "İnsan prensesinin görüntüsünü sağa - sola mı dağıtır?" diyerek tepki gösterdi.

Müge Anlı "Kızım sen orada zorla mı tutuluyorsun?" diye sordu. Kendi isteğiyle orada olduğunu ifade eden Sibel Hanım'ın gözyaşlarına boğulması üzerine Müge Anlı "Niye ağlıyorsun?" dedi.

Sibel Hanım'ın yanında olan Cüneyt Ak'la telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Ak, kimseye görüntü atmadığını söyledi ve bahsi geçen iddiaları yalanladı.

Sibel Hanım kaçırılmadığını kendi isteği ile Cüneyt Ak'la birlikte olduğunu ifade etti. Müge Anlı, Sibel Hanım'ı stüdyoya getirtmek istedi. Cüneyt Bey ise karşı çıktı.

Cüneyt Ak, "Benim eşim 30 yaşında, çocuk değil. Ben eşiyim." deyince Müge Anlı sinirlendi ve "Sen ahlaksız bir adamsın. Sen onun hiçbir şeyi değilsin. O kızı da ağlatarak zorla yanında tutuyorsun" dedi.





