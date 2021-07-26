Mide bulantısına iyi gelen besinler arasında et suyu da bulunuyor!

Mide bulantısı katlanılması en zor rahatsızlıklar arasın görülür. Özellikle yolculuk sırasında yaşanan bulantı daha da katlanılmaz ve bitmek bilmeyen bir süreç gibi görülebilir. Bu noktada kişilerin imdadına mide bulantısına iyi gelen besinler yetişir. Öyle ki önerilen bu besinler sayesinde bulantı haplarına ihtiyaç duymadan rahatsızlığınızın sonlandığını görebilirsiniz. Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger'in anlatımıyla mide bulantısına iyi gelen besinlerden en rahat bulunabilecek 5 tanesi...

MİDE BULANTISINA İYİ GELEN BESİNLER

ZENCEFİL

Mide bulantısına iyi gelen besinler sayılınca akla ilk gelenlerden biri zencefildir. Zencefil ile ilgili yapılan pek çok bilimsel çalışma mide bulantısına iyi geldiğini göstermektedir. Zencefil, mide bulantısı semptomlarını iyileştirmek için merkezi sinir sisteminiz ve mideniz ile etkileşime girdiği düşünülen gingerol, paradol ve shogaol gibi biyoaktif bileşikler içerir .

Birkaç küçük çalışma, zencefilin ameliyat ve kemoterapinin neden olduğu mide bulantısını azaltabileceğini göstermektedir. Ek olarak, zencefil hamilelik sırasında sabah bulantıları için güvenli ve etkili bir tedavi olabilir.

Terapötik etkilere ulaşmak için gerekli olan zencefil miktarı konusunda bir fikir birliği olmamasına rağmen, çoğu çalışmada günde 0.5-1.5 gram kurutulmuş zencefil kökü eşdeğeri kullanılmaktadır.

Zencefil genellikle çay, zencefilli bisküvi, kristalize zencefil şeklinde tüketilir. Ayrıca suplement şeklinde de alınabilir. Zencefili her türlü salataya, çorbalarınıza, sebze yemeklerine, ana yemeklere ekleyebilirsiniz.

MUZ

Özellikle mide bulantınız kronik bir durumdan kaynaklanıyorsa muz sizin için doğru besinlerden biri olabilir. Mide bulantısına iyi gelen besinlerden muz, hasta olduğunuzda bile yenmesi kolay, besleyici, enerji yoğun bir atıştırmalıktır . Ayrıca; muz, kusma veya ishal sonrasında vücudun kaybettiği potasyumun yerini almasına da yardımcı olur.

1 orta boy muz 105 kalori enerji, 27 gram karbonhidrat, günlük potasyum ihtiyacınızın% 12'sini ve günlük B6 vitamini ihtiyacının % 22'si içerir

Elma püresi ve diğer haşlanmış meyveler Kemoterapi gören kişilerde yapılan bir araştırma, elma püresi, süzme peynir ve vanilyalı dondurma içeren hafif, hafif bir diyetin daha iyi gıda alımına ve daha az mide bulantısı ve kusmaya neden olduğunu görülmüştür. Elma püresi iyi bir karbonhidrat kaynağıdır ve mide sağlığına dosttur.

ET SUYU

Mide bulantısı olduğunda sıvılar genellikle daha iyi tolere edilir. Bu nedenle et suyu ve çorbalar mide bulantısından kurtulmak için iyi bir ilk adım olabilir. Ayrıca, kusuyorsanız veya ateşiniz varsa özellikle önemli olan hidrasyon ve elektrolit sağlarlar.

Bir fincan (240 ml) tavuk suyu, tuz için önerilen günlük alım miktarının % 16'sını, potasyum ihtiyacının % 8'ini ve niasin için de % 8'ini içerir.

Et suyuna tavuk parçaları veya sebze ekleyerek ek kalori, protein, posa, vitamin ve mineraller sağlayabilirsiniz.

NANE, PAPATYA, LİMON ÇAYLARI

Mide bulantısına iyi gelen besinler denince akla ilk olarak nane ve papatya çayı ve limon gelir. Bu çaylar ve limonun kokusu özellikle kadınlarda mide bulantısını azaltabildiği ile ilgili bazı çalışma sonuçları mevcuttur. Bu bitki çaylarını sıcak veya soğuk şekilde hazırlayarak araöğünlerde içebilirsiniz.

TUZLU KRAKER, TOST GİBİ KURU BESİNLER

Mide bulantısına iyi gelen besinler arasında tost veya çubuk kraker de yer alır. Bu besinler mide asidini azaltmaya ve sindirim sisteminizi sakinleştirmeye yardımcı olabilir. Krakerlerinizi tam buğday unundan kendi mutfağınızda hazırlayarak günlük lif alımınıza da katkı sağlamış olursunuz.

