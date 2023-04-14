Mide küçültme ameliyatıyla 60 kilo veren Hakan Aysev yine ameliyat oldu! Son halini paylaştı

Opera sanatçısı Hakan Aysev, fazla kilolarından dolayı sağlık sorunları yaşamaya başlayınca 2015 yılında mide küçültme ameliyatı olarak 60 kilo vermişti.

150 kilodan 90 kiloya kadar düşmeyi başaran Aysev bu kiloları sadece 10 ay içerisinde vermişti.

Sıkı diyet ve spor yaparak kilosunu koruyan Hakan Aysev, sağlık sorunları nüksedince mide fıtığı ameliyatı oldu ve son halini paylaştı.

"İYİLEŞME SÜRECİNDEYİM"

Geçirdiği operasyon hakkında bilgi veren usta sanatçı Hakan Aysev, "Sevgili arkadaşlarım 18 gün önce 4 saat süren bir mide fıtığı ameliyatı geçirdim, 4 saat sürdü. İyileşme sürecindeyim ve çok şükür ayaktayım" dedi.

"ÖMRÜMÜ 15 SENE UZATTIM"

Ameliyat olduğu dönem küçük kızının mürvetini görmek için ameliyat olduğunu dile getiren Aysev, şöyle konuşmuştu: “Ömrümü en az 15 sene daha uzattım. İçimden yetişkin bir insan çıktı.”



