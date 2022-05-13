Mide yanmasına ne iyi gelir? Mide yanmasını bıçak gibi kesen 12 yiyecek!

Mide yanmasının esas nedeni, mide içerisinde zor sindirilen ve hazmedilen besinlerden dolayı kaynaklanmaktadır. Buna göre mide yapısında bulunan asit yardımı ile, sindirimi güç olan besinleri parçalarken yani sindirirken, zorlanmaktadır. Besinleri parçalamak için daha fazla efor harcayıp, daha fazla miktarda asit salgılamak zorunda kalan mide, bu asit fazlalığı nedeni ile kendi dokularına zarar vermeye başlamaktadır. Böylece, midede oldukça yoğun şekilde rahatsızlık yaşanmasına neden olan yanma hissi de beraberinde gelmektedir. Mide yanmasına ne iyi gelir diyenler için ilaçtan önce çareyi besinlerde aradık.

Düzenli ve dengeli beslenme ile önüne geçilebilen bir sorun olan mide yanması, bazı zamanlarda son derece rahatsızlık verici boyutlara ulaşabilmektedir. Bundan dolayı, mide sağlığına dost olan ve onu koruyan yiyecekleri tercih etmek, mide yanmasının önlenmesine ve giderilmesine yardımcı olmaktadır. Öte yandan, yemeklerden sonra mide yanmasına neden olduğu belirlenen besinlerden uzak durulması da, mide yanmasının önlenmesinde oldukça önemlidir. Böylece, sadece beslenme alışkanlıklarını değiştirerek mide yanmasının önlenmesi mümkün olacaktır.

MİDE YANMASINA NE İYİ GELİR?

Mide asidinin tutulmasını sağlayan ve sindirim işlemleri sırasında mideyi yormayan, kolay sindirilen besinler, mide yanmasına iyi gelmektedir. Özellikle de çiğ olarak tüketilen çoğu lifli meyveler ile sebzeler ve tahıllar, mide yanmasına iyi gelen önemli yiyeceklerdendir.

TAM TAHILLAR

Tahıllar başta lif olmak üzere, magnezyum, demir ve selenyum gibi mineraller ile B vitamini bakımından zengin besin kaynaklarıdır. Zengin lif içerikleri ile, arpa, buğday bulgur ve esmer pirinç gibi tahıllar, hem genel sağlığı korumakta hem de mide yanmasını gidermektedir.

SEBZELER

Çok ağır olmayan ve hazmı kolay olan gıdalar her zaman mide ile dosttur. Bundan dolayı da sebzeler mide sağlığının desteklenmesi ve mide yanmasının önlenmesi için ideal besinlerdir. Hem vitamin hem de mineral kaynağı olan sebzeler, mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmakta, yüksek lif içerikleri sayesinde de daha sık ve kolay şekilde tuvalet ihtiyacının giderilmesini sağlamaktadır. Özellikle de çiğ olarak ya da haşlanmış şekilde tüketilmesi tavsiye edilen yeşil yapraklı sebzeler ve patates gibi yumru köke sahip bitkiler, mide yanmasına karşı etkiliyken, domates gibi asitli ve brokoli gibi gaz yapan sebzeler, mide yanmasına karşı tetikleyici etkiler göstermektedir.

MEYVELER

Lif bakımından zengin olan meyveler mide yanmasına iyi gelmeleri açısından daha çok tercih edilmelidir. Çünkü lif içeren meyveler, mideye sindirim sırasında yardımcı olmakta ve daha kolay bir şekilde parçalanmaktadır. Hazmı kolay olan meyveler, bu sayede mide asidinin dengelenmesine yardımcı olmakta ve mide yanmasını önlemektedir. Yalnız, dikkat edilmesi gereken husus, kivi, ananas, çilek, greyfurt, mandalina ve portakal gibi asit içeren meyvelerin tüketilmemesidir. Sindirime yardımcı olan ve kolay sindirilerek mide asidinin artmasını önleyen meyveler ise, şeftali, kavun ve armut gibi meyvelerden oluşmaktadır.

BİTKİ ÇAYLARI

Bazı bitki çayları mide yanmasının azalmasına ve önlenmesine yardımcı olabilmektedir. Özellikle de kekik çayı ve zencefil çayı, mideye dost olan ve mide asidinin düzenlenmesine yardımcı olan önemli bitki çaylarındandır. Fakat bitki çaylarının çok sıcak içilmesi mide dokularına ve yemek borusuna zarar verebileceği için, biraz ılıdıktan sonra tüketilmesi daha uygun olacaktır.

BAL

Mide asidinin dengelenmesine yardımcı olan bal, sadece mide yanmasına iyi gelmekle sınırlı kalmayıp aynı zamanda, ülser nedeni ile yaşanan mide ağrılarının yatıştırılmasına da yardımcı olmaktadır. Düzenli olarak bal ve tarçın karışımı tüketmek, mide yanmasının giderilmesine destek olmaktadır.

KAVUN VE MUZ

Birçok meyvenin asit içeriği yüksek olmasına rağmen muz ve kavun gibi meyvelerin asit içeriği yoktur. Bundan dolayı da muz ve kavun, mide asidinin artmasını önlemekte ve mide yanmasının yatıştırılmasına yardımcı olmaktadır. Aynı şekilde, karpuz ve tatlı kavun da mide yanmasına iyi gelmektedir.

YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yeşil sebzeler genellikle asit içeriği bakımından diğer sebzelere nazaran daha az miktarda asit içermektedirler. Bundan dolayı da yeşil sebzeler mide yanmasına iyi gelmektedirler. Kuşkonmaz, yeşil fasulye, kereviz ve karnabahar gibi yeşil yapraklı sebzeler, mide yanması için faydalı etki göstermektedirler.

YUMURTANIN BEYAZI

Çok iyi bir protein kaynağı olan yumurtanın özellikle de beyaz kısmı, oldukça düşük oranda asit içermektedir. Bundan dolayı, yumurta sarısı mide asidini artırıp mide yanması şikayetini artırırken, yumurta beyazı ise, mide yanmasının önüne geçmektedir.

REZENE

Meyan kökü ile birlikte karıştırılarak tüketilen rezene, salata ve yemekler içine baharat şeklinde eklenerek de tüketilebilmektedir. Rezene, sindirimin uygun şekilde gerçekleşmesine yardımcı olmakta ve midedeki asidin düşmesini sağlayarak, mide pH değerlerini dengelemektedir.

ZENCEFİL

Mide bozulması tedavisi için eski zamanlardan günümüze değin kullanılan zencefil, reflü gibi mide hastalıklarına iyi gelmesinin yanı sıra, midedeki asidin düzenlenmesine yardımcı olarak, mide yanmasının giderilmesini sağlamaktadır. 1

MAYDANOZ

İnce bir dal şeklinde filizlenen maydanozun faydası, sadece yemeklere dekoratif olması ile sınırlı değildir. Öyle ki maydanoz, yüzyıllardır mide bozulması tedavisinde kullanılmaktadır. Öte yandan, asit reflü mide hastalığına iyi geldiğine dair kanıtı bulunan maydanoz, mide asidini düzenlemekte ve mide yanmasını önlemektedir.

ALOE VERA

Hem mide hem de bağırsak problemlerinde eski zamanlardan günümüze değin kullanılan aloe vera, mide asidinin mide dokusuna zarar vermesini önlemekte ve mide yanmasının önlenmesi ile giderilmesine yardımcı olmaktadır.

