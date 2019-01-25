YEMEK

Mide yanmasına neden olan 6 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.01.2019 10:58 | Son Güncelleme

Yediğiniz yemeklerin veya içeceklerin hayatınızı bir kabusa çevirmesini istemiyorsanız ne yediğinize çok dikkat etmelisiniz. Halk arasında mide ekşimesi diye tabir edilen bu sorun aslında bazı mide rahatsızlıklarının da habercisi olabilir. Eğer siz de mide yanması yaşıyorsanız beslenme alışkanlıklarınızı değiştirerek bu durumdan kurtulabilirsiniz.

Mide yanmasına neden olan 6 besin

Mide yanmasına neden olan besinleri hayatınızdan çıkararak çok daha rahat ve sağlık dolu bir gün geçirebilirsiniz. Mide yanmasına neden olan 8 besin:

Yüksek oranda yağ içeren gıdalar

kızartma

Yağ bakımından zengin olan besinler mide için son derece zararlıdır. Yağlı besinlerin mide ekşimesini tetikleyen iki yolu vardır; özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas gevşediğinde ise mide asidi yemek borusuna kaçabilir. Sonucunda ise mide yanması meydana gelir. İkinci yol ise; yağlı gıdalar hormon kolesistokinin salımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir. Bu sorunlar avokado, fındık gibi sağlıklı yağ içeren besinler için geçerli değildir.

Narenciye suları

narenciye

Narenciye suları mide ekşimesini tetikler. 382 kişinin katılımında gerçekleştirilen bir çalışmada, katılımcıların %67'si portakal suyu içtikten sonra mide ekşimesi yaşamıştır. 400 kişinin mide ekşimesi ile ilgili yaptığı başka bir çalışmada, %73'ü portakal veya greyfurt suyu içtikten sonra mide ekşimesi geçirmiştir.

Nane

nane

Nane kokusu yemek borusunun iç yüzwyini tahriş eder ve bu da mide yanmasına neden olabilir. 500 kişinin katıldığı bir çalışmada, her gün nane çayı tüketenlerin mide ekşimesi riski taşıdığı riski ortaya çıkmıştır.

Çikolata

ciko

Çikolata alt özofegeal sfinkterş gevşetebilir ve sonucunda mide asidinin mide borusuna kaçmasına neden olur. İçeriğindeki serotonin de alt özofageal sfinkterinde gevşemesine sebebiyet verir.

Soğan
soğan

Çiğ soğan mide yanmasını tetikleyen güçlü bir kaynaktır. Soğan, mide ekşimesine ve yanmasına neden olan asit içerir. Yapılan bir çalışmada; mide ekşimesi olan kişiler öncelikle hamburger yediler. Ertesi gün ise çiğ soğanlı hamburger yerler. Soğanlı burgerler tüketildiğinde kişilerin mide ekşimesi semptomları önemli ölçüde kötüleşmiştir.

Kahve

kahve

Kahve, asit reflü ve mide ekşimesi riskini artırabilen alt özofageal sfinkteri gevşetmektedir. Yapılan çalışmalar kahve içinde bulunan kafeinin reflüyü tetiklemediği ortaya konmuştur. Yani mide yanmasına neden olan şey kafein değil, kahve içindeki diğer bileşenlerdir.


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