Mide yanmasına neden olan 6 besin

Mide yanmasına neden olan besinleri hayatınızdan çıkararak çok daha rahat ve sağlık dolu bir gün geçirebilirsiniz. Mide yanmasına neden olan 8 besin:

Yüksek oranda yağ içeren gıdalar

Yağ bakımından zengin olan besinler mide için son derece zararlıdır. Yağlı besinlerin mide ekşimesini tetikleyen iki yolu vardır; özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas gevşediğinde ise mide asidi yemek borusuna kaçabilir. Sonucunda ise mide yanması meydana gelir. İkinci yol ise; yağlı gıdalar hormon kolesistokinin salımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir. Bu sorunlar avokado, fındık gibi sağlıklı yağ içeren besinler için geçerli değildir.

Narenciye suları

Narenciye suları mide ekşimesini tetikler. 382 kişinin katılımında gerçekleştirilen bir çalışmada, katılımcıların %67'si portakal suyu içtikten sonra mide ekşimesi yaşamıştır. 400 kişinin mide ekşimesi ile ilgili yaptığı başka bir çalışmada, %73'ü portakal veya greyfurt suyu içtikten sonra mide ekşimesi geçirmiştir.