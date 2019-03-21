Midesinden çıkanlar şoke etti!

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ortadoğu ülkelerine gidip gelen Türk vatandaşı B.D.'nin (30) uyuşturucu kuryesi olduğunu belirledi. Kuryenin Mersin'e uyuşturucu getireceği bilgisini alan narkotik polisi, takibe aldığı şüpheliyi kente geldiği anda gözaltına aldı. Üzerinde uyuşturucu bulunamayan şüpheli, sorgusunda 192 gram eroini paket 15 küçük paketlere koyup, yuttuğunu ve midesinde taşıdığını itiraf etti. Bunun üzerine hastaneye götürülen kurye, uyuşturucuları doğal yoldan çıkaramayınca ameliyata alındı. Midesindeki uyuşturucu alınan B.D., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
(DHA)
Kalabalıktan gelen slogana böyle yanıt verdi! Mitingde ilginç diyalog
Bu oteller bildiğinizden çok farklı
Mutluluk sıralamasında Türkiye bakın kaçıncı!
"5 yıl komadaydınız; uyanınca ne sorarsınız" sorusuna efsane yanıtlar
Dikkat: Bu kez bilim insanları söylüyor!
Athena Gökhan'dan Bakan Soylu’nun sözlerine tepki
Sosyal medyanın yeni trendi: Dinozor kediler
İleri yaşta anne olmak isteyenler dikkat!
İnsanın sinirini bozan rahatsız edici 10 görüntü
Süpermarketlerin en tuhaf müşterileri
Okuyucu Yorumları 0 yorum