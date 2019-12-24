Midwood İstanbul Film Studio Complex 2021'de faaliyete girecek

İSTANBUL (AA) - Midwood İstanbul Film Studio Complex Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet San, Büyükçekmece'de yapımı devam eden film stüdyosuna ilişkin, "Hollywood, Bollywood ve Türk film ile dizi sektörüne hizmet verebilecek. Büyükçekmece'de 500 dönüm arazine üzerine kurulmakta olan projeyi 2021 yılının ilkbaharında hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Les Ottomans Otel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen San, tecrübelerinden ve yeni projelerinden bahsetti.

Uzun yıllar menajerlik yaptıktan sonra kulvar değiştirmesi gerektiğine inandığını söyleyen San, "Hem oyun kurucular değişti hem tekrara düştüğümü gördüm hem de oturmamış sektörlerde rekabetin pek faydalı olduğuna inanmıyorum. Çünkü dengesiz kurallar oluşuyor. Bu nedenle 2014'te kulvarımı değiştirip, Avrupa'nın en büyük projelerinden birini ürettim." ifadelerini kullandı.

San, yıllarca Sezen Aksu ve MFÖ'nün de arasında arasında bulunduğu birçok başarılı sanatçıyla çalıştığını anlatarak, "Türk sanatçıların dünyaya açılması konusunda arzu ettiğim hedeflere ulaşamadığımı gördüm." diye konuştu.