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Midye dolma tarifi, midye dolma nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 18.10.2019 14:10 | Son Güncelleme

Sokak lezzetlerinin başını çeken midye dolmayı mutfağımıza taşıdık. Asla porsiyon kontrolü yapılamayan bir atıştırmalık olan midye dolmaya olan aşkımız büyük. Eğer siz de bizden farksız değilseniz midye dolma tarifini evinizde bir kere denemelisiniz. Midye dolma içini en sağlıklı ve lezzetli bir şekilde hazırladık. Dışarıda yedikleriniz midyelerden tek farkı ise katbekat sağlıklı olması. Midye severler için tarifimiz geliyor, buyursunlar.

Midye dolma tarifi, midye dolma nasıl yapılır?

Midyeyi sevenleri yakından ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Sokak lezzetlerinin en sık rağbet gören yiyeceği olan midyeyi artık güvenilir bir şekilde evinizde yapabilirsiniz. Midye yiyenlerin aklındaki tek soru işareti genelde "ne kadar temiz?" oluyor. İşte bu soru işaretlerinin hepsini midye dolma tarifi ile ortadan kaldıracağız.
Midye dolma içini baharatlarla birlikte hazırlayıp midyelerin içini dolduracağız. Evet, yapımı biraz uzun ancak yerken keyif almamanız mümkün değil sevgili okur.

MİDYEYİ SATIN ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER;
Midyeyi satın alırken Ya canlı olduğunu göreceksiniz ya da dondurulmuş alacaksınız. Canlı midyeleri alırken de kenarı kırık hasarlı midyeleri almamalısınız. Piştikten sonra kabuğu açılmayan midyeleri ise hemen atmalısınız. Kabuğu açılmayan midye ölmüş midyedir. Midyeleri alıp kendiniz haşlamayacaksınız kesinlikle çok güvendiğiniz bir balıkçıdan alın.

MİDYE DOLMA TARİFİ
Malzemeler:
2 kg kabuklu midye
2 su bardağı pirinç
2 su bardağıi su
2 büyük soğan
4 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı kuş üzümü
3 çorba kaşığı çam fıstığı
1,5 çorba kaşığı kuru nane
2 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı yenibahar
1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
1/2 çay kaşığı pul biber

Midye dolma yapılışı:

Midyeleri alıp kendiniz haşlayacaksanız aşağıdaki 3 adımı takip edin

1- Midyelerin kabuklarını kazıyıp iyice yıkayın.
2- Soğuk suyun içinde biraz bekletip ölü ve kırık olanları atın.
3- Büyük bir tencereye midyeleri, 1 litre suyu ve tuzu koyup kaynatın. Açılır açılmaz ateşten alıp midyeleri başka bir kaba aktarın.
Soğanları doğrayıp zeytinyağında kavurun. İçine fistiklari da ekleyip fistiklar hafifce renk degistirene kadar cevirin.
Daha sonra pirinç, nane, karabiber, tarçın, yenibahar, şeker ve pulbiberi ekleyip iyice karıştırın.
2 su bardağı su ve kuş üzümünü pirince ekleyip, karıştırın.
Suyu çekilene kadar kısık ateşte pişirin.
Midyeleri açıp pilavla (tıka basa olmayacak şekilde) doldurun.
Pirinçler pişmeye devam edip şişecekleri için midyelerde biraz yer kalabilir.
Genisçe bir tencereye dik olarak balik istifi dizin.
Üzerine 4 bardak su ekleyip kaynamaya bırakın, orta ateşte pişirin.
Yaklaşık 20 dakika içinde midye dolmalar hazır olacaktır.

MİDYE DOLMA KALORİ ORANI
Bir adet midye dolma 26 kalori, 100 gramı ise 87 kaloridir.

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