Midye dolma tarifi, midye dolma nasıl yapılır?

Midyeyi sevenleri yakından ilgilendiren bir konuyla karşınızdayız. Sokak lezzetlerinin en sık rağbet gören yiyeceği olan midyeyi artık güvenilir bir şekilde evinizde yapabilirsiniz. Midye yiyenlerin aklındaki tek soru işareti genelde "ne kadar temiz?" oluyor. İşte bu soru işaretlerinin hepsini midye dolma tarifi ile ortadan kaldıracağız.

Midye dolma içini baharatlarla birlikte hazırlayıp midyelerin içini dolduracağız. Evet, yapımı biraz uzun ancak yerken keyif almamanız mümkün değil sevgili okur.

MİDYEYİ SATIN ALIRKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER;

Midyeyi satın alırken Ya canlı olduğunu göreceksiniz ya da dondurulmuş alacaksınız. Canlı midyeleri alırken de kenarı kırık hasarlı midyeleri almamalısınız. Piştikten sonra kabuğu açılmayan midyeleri ise hemen atmalısınız. Kabuğu açılmayan midye ölmüş midyedir. Midyeleri alıp kendiniz haşlamayacaksınız kesinlikle çok güvendiğiniz bir balıkçıdan alın.

MİDYE DOLMA TARİFİ

Malzemeler:

2 kg kabuklu midye

2 su bardağı pirinç

2 su bardağıi su

2 büyük soğan

4 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı kuş üzümü

3 çorba kaşığı çam fıstığı

1,5 çorba kaşığı kuru nane

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1/2 çay kaşığı pul biber