Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Midyeden çıkıp kraliyete satılıyor: Adı altın ama katbekat daha değerli!

Antik Yunan’da soyluların giydiği, midye liflerinden elde edilen ve “altın kumaş” olarak bilinen deniz ipeği, nadirliği ve üretim zorluğuyla altından bile daha değerli kabul ediliyordu. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bu eşsiz kumaş, bilim insanlarının yeni bir midye türüyle yeniden üretilebileceğini söylemesiyle umutları artırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Pinna nobilis adlı dev midyenin sakala benzeyen altın renkli liflerinden üretilen “deniz ipeği” ya da “altın kumaş”, Antik Yunan’da soyluların ve kraliyet sınıfının statüsünü gösteren en değerli tekstillerden biriydi. Bu lifler büyük emekle toplanıyor, özel işlemlerden geçirilerek ışıl ışıl parlayan ince ipliklere dönüştürülüyordu ve ortaya çıkan kumaş rengi solmayan yapısıyla “güneş gibi parlayan” bir ihtişam sunuyordu.

YENİDEN ÜRETMEYİ BAŞARDI

Ancak Pinna nobilis’in neslinin tükenme tehlikesi, bu eşsiz üretimi zamanla neredeyse imkânsız hale getirdi. Günümüzde bilim insanları, Güney Kore’de yetiştirilen Atrina pectinata gibi farklı midye türlerini kullanarak deniz ipeğini yeniden üretmeyi başardı.

Kumaşın altın parlaklığının aslında pigmentten değil, lifin mikro yapısının ışığı yansıtma biçiminden kaynaklandığı da ortaya kondu. Bu yüzden rengi asla solmuyor.

BİRKAÇ GRAMI İÇİN YÜZLERCE DALIŞ

Üretimi ise son derece zahmetli. Birkaç gram ipek için yüzlerce dalış gerekiyor ve tek bir elbise inanılmaz yüksek emek ve maliyet gerektiriyor. Tarihte bir deniz ipeği kıyafetin 1000’den fazla altın değerinde olduğu bile kaydedilmiş. Bugün ise bu kumaştan dünyada çok az sayıda örnek bulunuyor ve son satışların yüzyıllar önce yapıldığı biliniyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.