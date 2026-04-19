Midyeden çıkıp kraliyete satılıyor: Adı altın ama katbekat daha değerli!

Pinna nobilis adlı dev midyenin sakala benzeyen altın renkli liflerinden üretilen “deniz ipeği” ya da “altın kumaş”, Antik Yunan’da soyluların ve kraliyet sınıfının statüsünü gösteren en değerli tekstillerden biriydi. Bu lifler büyük emekle toplanıyor, özel işlemlerden geçirilerek ışıl ışıl parlayan ince ipliklere dönüştürülüyordu ve ortaya çıkan kumaş rengi solmayan yapısıyla “güneş gibi parlayan” bir ihtişam sunuyordu.

YENİDEN ÜRETMEYİ BAŞARDI

Ancak Pinna nobilis’in neslinin tükenme tehlikesi, bu eşsiz üretimi zamanla neredeyse imkânsız hale getirdi. Günümüzde bilim insanları, Güney Kore’de yetiştirilen Atrina pectinata gibi farklı midye türlerini kullanarak deniz ipeğini yeniden üretmeyi başardı.

Kumaşın altın parlaklığının aslında pigmentten değil, lifin mikro yapısının ışığı yansıtma biçiminden kaynaklandığı da ortaya kondu. Bu yüzden rengi asla solmuyor.

BİRKAÇ GRAMI İÇİN YÜZLERCE DALIŞ

Üretimi ise son derece zahmetli. Birkaç gram ipek için yüzlerce dalış gerekiyor ve tek bir elbise inanılmaz yüksek emek ve maliyet gerektiriyor. Tarihte bir deniz ipeği kıyafetin 1000’den fazla altın değerinde olduğu bile kaydedilmiş. Bugün ise bu kumaştan dünyada çok az sayıda örnek bulunuyor ve son satışların yüzyıllar önce yapıldığı biliniyor.