Mike Tyson: 'Benim için mutluluk ölümdür'

Geçtiğimiz günlerde bir podcast kanalına konuşan boks efsanesi Mike Tyson, Michael Jackson’ın kendisini "hiçe saydığını" ifade ettiği açıklamasıyla gündeme gelmişti. Netflix, eski ağır sıklet dünya şampiyonu hakkında yeni bir belgesel için çalışmalara başladı.

54 yaşındaki Mike Tyson, önümüzdeki ay 2005 yılından beri ilk defa ringe çıkmaya hazırlanıyor. Tyson, Roy Jones Jr'la bir gösteri maçına çıkacak. Belgeselin çekimleri için kamera karşısına geçen Tysson, "Benim için mutluluk ölümdür, çünkü hayatımda birçok kötü şey gördüm ve birçok kötü şeyi kaybettim." dedi.

Tyson daha önce bu yılın başlarında ölümü dört gözle beklediğini söylemişti: “Evet. Ben korkmuyorum. Benim için yaşamak ölmekten daha karmaşık olabilir. Çünkü yaşamak çok cesaret ister. Cesaret olmadan yaşamayı kaldıramazsın...” sözleriyle gündem olmuştu.

