Mila Kunis, Netflix’in 'Luckiest Girl Alive' uyarlamasında rol alacak

Jessica Knoll’un çok satanlar listesine giren romanı Luckiest Girl Alive, filme uyarlanıyor. Başrol için Altın Küre adayı isim Mila Kunis’le anlaşma sağlandı. Mike Barker’ın yazıp yöneteceği Luckiest Girl Alive, her şeye sahip gibi görünen keskin dilli bir New York kadını olan Ani FaNelli'ye odaklanıyor.

LUCKIEST GIRL ALIVE HAKKINDA

FaNelli, parlak bir dergide aranan bir pozisyon, harika bir gardırop ve ufukta rüya gibi bir düğünü olan bir kadın. Ancak, bir suç belgeselinin yönetmeni, onu prestijli Bradley Okulu'nda gençken meydana gelen şok edici olayı kendi tarafından anlatmaya davet ettiğinde, titizlikle hazırlanmış hayatını açığa çıkarmakla tehdit eden karanlık bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalır.

Başrol oyuncusu Mila Kunis, Black Swan filmindeki performansıyla yardımcı kadın oyuncu dalı için Altın Küre adaylığı kazanmıştı. Mila Kunis, son olarak Four Good Days ve Breaking News in Yuba County filmlerinde rol aldı.

