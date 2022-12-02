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Mila Kunis'ten Ukrayna'ya rekor bağış! O da Ukraynalı mülteci

02.12.2022 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslen Ukraynalı olan ünlü oyuncu Mila Kunis, kökeni ve ülkedeki savaştan kaçan mültecilere yaptığı yardımlar hakkında konuştu.

Mila Kunis'ten Ukrayna'ya rekor bağış! O da Ukraynalı mülteci

People dergisinin seçtiği "Yılın İnsanları" arasına giren ünlü oyuncu, Ukrayna kökeninden hiç olmadığı kadar gurur duyduğunu söyledi. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, 1991'de henüz 7 yaşındayken Sovyetler Birliği'ne bağlı Çernivtsi şehrinden ailesiyle birlikte ABD'ye taşınmıştı.

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Kendi ailesi de dini baskılar nedeniyle zorla ülkesinden ayrılmak zorunda kalan Kunis, bu yıl Ukraynalı mülteciler için başlattığı yardım kampanyasıyla gündeme gelmişti.

Kunis ve eşi Ashton Kutcher'ın yaydığı kampanyada şimdiye kadar 37 milyon dolar toplandı. Kampanyaya yapılan bağışlarla Airbnb ve Flexport aracılığıyla Ukraynalı mültecilere konaklama ve temel ihtiyaç yardımı sağlandı.

Kendisi de 3 milyon dolar bağış yapan Kunis, "Hissizleşemeyiz. Yardım etmek, sormaya bile ihtiyaç duymadan bir şeyler yapmak normalimiz olmalı" dedi.

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Ünlü oyuncu, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde büyüttüğü 8 ve 6 yaşlarındaki iki çocuğunu da kökenlerine dair bilinçlendirmeye çalıştığını belirtti:

"Çocuklarım annemin yemeklerini yiyerek büyüdü. Ben ebeveynlerimle Rusça konuşuyorum, bunu duyarak büyüdüler. Yarı Ukraynalı olmaktan içlerinden gelerek gurur duyuyorlar.

İşin aslı şu ki, ben epey Amerikalıyım. Los Angeles'ta büyüdüm. Bununla birlikte, Ukrayna kökenli olmaktan hiç bu kadar gurur duymamıştım. Çocuklarımın da bu mirası devam ettirecek olmasından çok memnunum."
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Kutcher ve Kunis'in 4 Mart'ta başlattıkları kampanyada kısa sürede büyük bağış toplanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ünlü çifte teşekkür etmiş ve "dünyaya ilham verdiklerini" söyleyerek "azimleri karşısında etkilendiğini" belirtmişti.


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