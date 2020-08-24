Milkshake Tarifi: Kolayca Yapabileceğiniz Enfes Bir İçecek

İnsanın içini serinleten milkshake tarifini evde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz! Mevsim meyveleriyle hazırlandığında hafif yapısıyla adeta dondurmalı bir tatlı hissi veren milkshake için kendi mutfağınızdaki malzemelere bir göz atmakla başlayın, en pratik tarifimizle başlıyoruz!

Sütlü Milkshake Tarifi

2 adet buz küpü

2 yemek kaşığı sade dondurma

1 yemek kaşığı şeker (tercihe göre)

1 su bardağı soğuk süt

1 yemek kaşığı kakao

Hazırlanışı

Milkshake yapmanın eğlenceli tarafı, bu mükemmel lezzeti bir çırpıda hazırlamak olmalı. Yukarıda verdiğimiz malzemeleri bir blender ya da mutfak robotu yardımıyla güzelce çekin. Buzlar tamamen çözülene kadar karıştırmak yoğun kıvama getirecektir. Ardından karışımı bir bardağa alarak servis edebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak biraz buzdolabında bekletmek daha soğuk bir milkshake elde etmenize yardımcı olacaktır.

Milkshake Çeşitleri Nelerdir?

Milkshake tarifi kolayca yapılabilir ancak ince dokunuşlarla şeflere taş çıkartacak bir lezzet hazırlayabilirsiniz! Milkshake tarifi muzlu olarak da servis edilebilir. Yukarıda saydığımız ana malzemelere yarım muz ekleyerek enfes içeceğinize aroma katabilirsiniz. Sadece bununla sınırlı kalmayıp çikolata, oreo bisküvi ve hatta tahinle bile enfes milkshake tarifleri yapabilirsiniz. Milkshake tarifi çilekli, karpuzlu ve diğer yaz meyveleriyle de çeşitlendirilebilir. Yapmanız gereken tek şey karışımı çekmeden önce içerisine istediğiniz malzemeyi eklemek.