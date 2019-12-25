Millî Piyango bileti alırken bu noktalara dikkat!

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı biletlerine oldukça yoğun bir talep olduğunu belirterek vatandaşları sahte milli piyango biletlerine karşı uyardı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğunu ve vatandaşların biletlere büyük ilgi gösterdiğini aktaran AESOB Başkanı

Adlıhan Dere, şunları kaydetti:

“Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak açıklanması ile birlikte vatandaşlarımız şanslarını denemek için bilet bayilerinin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Bu yıl için basılan biletlerin yaklaşık üçte biri şimdiden satılmış durumda. Yılbaşı biletlerine yönelik oluşan bu yoğun talep, önceki yıllarda olduğu gibi yine vatandaşın umutlarıyla oynayan sahtekarların ilgisini çekebilir. Vatandaşlarımız sahte Milli Piyango biletlerine karşı çok dikkatli olmalı. Milli Piyango bilet alırken mutlaka bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli. Sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmeli.”