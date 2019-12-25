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  4. Millî Piyango bileti alırken bu noktalara dikkat!

Millî Piyango bileti alırken bu noktalara dikkat!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Milli Piyango İdaresi, yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu, tam biletin 80, yarım biletin 40, çeyrek biletin 20 liradan satılacağı açıklanmıştı. Şimdiden yüzde 80'i tükenen yılbaşı biletlerini alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte o önemli noktalar...

Millî Piyango bileti alırken bu noktalara dikkat!

Milli Piyango İdaresi, yılbaşı biletlerine oldukça yoğun bir talep olduğunu belirterek vatandaşları sahte milli piyango biletlerine karşı uyardı. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğunu ve vatandaşların biletlere büyük ilgi gösterdiğini aktaran AESOB Başkanı
Adlıhan Dere, şunları kaydetti:

“Yeni yıla girmemize sayılı günler kala vatandaşlarımız her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak açıklanması ile birlikte vatandaşlarımız şanslarını denemek için bilet bayilerinin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Bu yıl için basılan biletlerin yaklaşık üçte biri şimdiden satılmış durumda. Yılbaşı biletlerine yönelik oluşan bu yoğun talep, önceki yıllarda olduğu gibi yine vatandaşın umutlarıyla oynayan sahtekarların ilgisini çekebilir. Vatandaşlarımız sahte Milli Piyango biletlerine karşı çok dikkatli olmalı. Milli Piyango bilet alırken mutlaka bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli. Sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmeli.”

BİLETLER DAMGALI ve KAŞELİ OLMALI

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AESOB Başkanı Adlıhan Dere, vatandaşları Milli Piyango bileti alırken kayıtlı ve güvenilir bayilerden alışveriş yapmaları hakkında uyararak şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız her yılbaşında olduğu gibi bu yılbaşı için de güzel hayaller kuruyor, Milli Piyango bileti alarak şansını deniyor. Özellikle geçmiş yıllarda büyük ikramiye çıkan biletlerin satıldığı bayilerde uzun kuyruklar oluşuyor. Ancak vatandaşlarımızın hayalleriyle oynama hedefinde olan sahtekarlara karşı çok dikkatli olunmalı. Daha önceki yıllarda yaşanan sahte bilet tuzağına düşmemek amacıyla Milli Piyango biletlerinin damgalı ve kaşeli olmasına çok dikkat edilmeli.

BİLET ALIRKEN BAYİLİK RUHSATI ve ODA KAYDI OLAN ESNAFLAR TERCİH EDİLMELİ

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Bayilerimizin yakasındaki Milli Piyango İdaresi Bayilik Ruhsatı mutlaka kontrol edilmeli. Oda kaydı olmayan, ruhsatsız, korsan ve kaçak olarak tabir edilen ve sadece yılbaşı bilet satışlarında meydana çıkan satıcılara kesinlikle itibar edilmemeli. Vatandaşlarımız her zaman söylediğimiz gibi alışverişlerinde kayıtlı, güvenilir, bildikleri esnafımızı tercih etmeli.”

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