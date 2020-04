Milletvekili Aydemir: ‘TBMM Aziz Milletimizin varoluş mührüdür’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘‘Hakka tapan’ bir büyük milletin; muhteşem ecdadından, muazzez tarihinden, mübarek mukaddesatından ilham alan bir büyük milletin varoluş mührüdür 23 Nisan. ‘ dedi.

AYDEMİR MESAJ YAYIMLADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı paylaşımında bulunan Milletvekili Aydemir, TBMM’nin kuruluşunu bir mana manzumesi olarak tarif ederek, ‘23 Nisan 1920 Bir mana manzumesi. Tarihe not düşenlerin değil tarihi yazanların, tarihin nesnesi değil öznesi olanların, tarihte sayfa değil çığır açanların, tarihten kaçanların değil, tarihin ta kendisi olanların eseri. ‘Tarihini kendin yazıyorsan eserindir’ imanında karar kılmış bir milletin ifadesi.’ vurgusunda bulundu.

‘MİLLİ İRADE’

TBMM’nin kuruluşunu bir milletin emsalsiz iradesi olarak kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘TBMM’nin kuruluşu; dibacesi 1071’de Malazgirt’te yazılmış, girizgahı Fetih’le insanlık idrakine kazılmış, muhtevası mukaddesata teslimiyetle kazanılmış, matlası Hakka baş adamak, maktası Hakka vuslat olan bir diriliş destanı;‘Senin iman dolu göğsün gibi serhaddin var’ övgüsüne mazhar bir milletin emsalsiz iradesidir.’ dedi.

TBMM MİLLET İRADESİNİN TECELLİGAHI

TBMM’nin millet iradesinin bir tecelligahı olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, TBMM’yi, “‘Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlı idi’, kaydına muvaffak; ‘Sana aguşunu açmış bekliyor peygamber’ taltifine layık; ‘Şühedâ gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar’ coğrafyasına malik; küresel idrakin, ‘Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/Alınır kal’â mı göğsündeki kat kat îman?/Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına râm? /Çünkü te’sis-i İlâhî o metîn istihkâm” takdirine saik, bir imanlı duruşun idamesi’ tasviriyle niteledi.

‘BİR ASİL MİLLETİN DURUŞUNU TARİF EDEN ŞEHAMET’

Milletvekili Aydemir paylaşımında; ‘Ecdattan tevarüs eden dirayet, Alparslan’dan Osmangazi’ye, Fatih’ten Abdulhamit’e, yedi düvele karşı asır asır vurgulanan metanet; bir asil milletin duruşunu tarif eden şehamettir TBMM’nin kuruluşu. ‘Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Millet ve Tek Bayrak’ rabiası kararlılığının 20’inci asırda yeniden cihana hatırlatılmasıdır. ‘ ifadelerine yer verdi.

TBMM’NİN KURULUŞ RUHU

Milletvekili Aydemir mesajında, TBMM’nin kuruluş ruhunu, ‘Mekke’den Mescid’i Aksa’ya, Kudüs’ten İstanbul’a, Çanakkale’den Sivas’a Erzurum’a; asla terkedilmemiş, takdimini cihanın, tarifini insanlığın, tasvirini tarihin her daim kaydettiği bir imanın yeniden ortaya konulmasıdır.’ İfadeleriyle tarif etti.

‘TBMM BÜYÜK MİLLETİMİZİN VAROLUŞ MÜHRÜ’

Milletvekili Aydemir, ‘Kendini insanlığa adalet dağıtmaya adayan, kendini mağdur ve mazlumların hamisi olmaya memur sayan: yalnız ve sadece ebediyyen ‘Hakka tapan’ bir büyük milletin, muhteşem ecdadından, muazzez tarihinden, mübarek mukaddesatından ilham alan bir büyük milletin, iradesiyle varoluş mührüdür TBMM’ paylaşımını yaptı.

İLA’YI KELİMETULLAH UĞRUNDA, DEVLET EBED MÜDDET YOLUNDA BİR KARARLILIK

TBB’nin kuruluş ruhunu İla’yı kelimetullah uğrunda, Devlet Ebed Müddet yolunda bir kararlılığın kaydı olarak değerlendiren Milletvekili Aydemir; ‘Kut’ul Amare’den Pasinler’e, Sakarya’dan Aziziye’ye, hak yolunda can adama sırrına ermiş bir milletin, hakka vuslat kızıl elmasıyla adını tezyin etmiş bir mübarek azametin sahibi Türk Milletinin, tüm unsurlarıyla; İla’yı kelimetullah uğrunda, Devlet Ebed Müddet yolunda, tevhit ve vahdet kulvarında; devletin dirliği, milletin birliği kaydında kendini tarihe tebcil, insanlığa tebşir ettirdiği bir mana vaktidir 23 Nisan. ‘ dedi

100. YIL GURURU

TBMM’nin 100’üncü yılını milletçe eşsiz bir gurur ile idrak ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘

Ve tarih 23 Nisan 2020.. Aziz bir milletin tarihte bir asır önce kaydettiği milli irade azimetinin, milli irade seferinin 100’üncü yılı. ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir’ vurgusunda; varlığını Hakka teslimiyetle izhar etmiş, hakka tapan bir milletin, ‘yeryüzünde hakkın hakimiyeti’ uğrunda kendisini 100’üncü kez takdiminin yıl dönümü. ‘ kaydını düştü.

GAZİ MECLİS

TBMM’nin Gazi Meclis olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘FETÖ iblislerinin ihanetine, emsalsiz bir karşı duruşla son veren, yeni bir diriliş destanı yazan Yüce Milletin şaheseridir TBMM ve 100’üncü yıl. Milli irade gibi aziz. Büyük milletimiz kadar muhteşem ve mübarek. ‘ dedi.

‘SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VURGUSUNU YÜREKTEN PAYLAŞIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ‘Maziden atiye uzanan şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasinin ve bağımsızlığımızın tecelligahı olmaya devam edecektir. ‘ vurgusunu yürekten paylaştıklarını aktaran Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımızın, ‘Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir.’ kaydına gönlümüzü adıyoruz.’ İfadesine yer verdi.

TEBRİK VE RAHMET NİYAZI

Milletvekili Aydemir paylaşımının son bölümünde, Çocukların milli coşkusunu yürekten paylaştıklarını belirterek, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Şühedaya rahmet,

Kardeşlik, birlik ve beraberlik sembolü, milli irade ifadesi olan TBMM’yi aziz saklayanlara selam ile. Nice 100’üncü yıllara. Allah’ın izni ve yardımıyla. ‘ dedi.