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Milletvekili 'çıplak' resmini göstererek yasa teklifinde bulundu! Böyle eylem görülmedi: Gerçekle neredeyse bire bir...

Milletvekili Sarah McClure, Meclis’te yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte çıplak fotoğrafını gösterdi. O fotoğrafı görenler şaşkına dönerken McClure fotoğrafı internetten yaptığını söyledi ve deepfake tehlikesine dikkat çekti. McClure internetin bu acımasız tarafına bir önlem alınmasını vurgulayarak yeni bir yasa teklif etti.

Milletvekili 'çıplak' resmini göstererek yasa teklifinde bulundu! Böyle eylem görülmedi: Gerçekle neredeyse bire bir...
Çiğdem Sevinç

Yeni Zelanda'da ACT Partisi milletvekili Sarah McClure, Meclis’te dikkat çeken bir konuşma yaptı. Elinde A3 boyutunda, yapay zekâ ile üretilmiş sahte bir çıplak fotoğrafını gösteren McClure, bu görüntünün gerçek olmadığını, ancak sadece birkaç dakikada internetteki sitelerden biri aracılığıyla kolayca üretilebildiğini söyledi.

McClure, bu durumu bizzat yaşayarak göstermek istediğini belirtti. “Bu görüntü benim çıplak fotoğrafım gibi görünüyor ama gerçek değil. Böyle bir sahte fotoğrafı üretmek beş dakikadan kısa sürdü,” dedi.

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Basit bir internet aramasıyla ulaştığı yüzlerce siteden sadece birini kullanarak bu fotoğrafı oluşturduğunu söyleyen McClure, yapay zekâ teknolojisinin kötü amaçlarla ne kadar kolay kullanılabileceğine dikkat çekti.

KADINLAR HEDEFTE

McClure, deepfake teknolojisinin en çok kadınları hedef aldığını vurguladı. Yeni Zelanda Hukuk Derneği’ne göre internetteki deepfake videoların yüzde 95’i rızasız oluşturulmuş pornografi içeriyor ve bunların yüzde 90’ında kadınlar hedef alınıyor. McClure, “Mağdurlar için bu durum aşağılayıcı ve yıkıcı. Ben bile bu sahte fotoğrafı elimde tutarken rahatsız oldum,” ifadelerini kullandı.

İki çocuk annesi olan McClure, Instagram’da yaptığı paylaşımda da bu görüntülerin ne kadar kolay ve gerçekçi üretilebildiğini göstermek istediğini anlattı.

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YENİ YASA TEKLİFİNDE BULUNDU

Milletvekili McClure, deepfake içeriklerle mücadele için özel bir yasa tasarısı da sundu. “Deepfake Dijital Zarar ve Sömürü Yasası” adı verilen bu yasa, rızasız sahte görselleri veya videoları üreten ve yayan kişilere cezai sorumluluk getirmeyi amaçlıyor. Tasarı, ayrıca mağdurların bu içerikleri internetten kaldırtabilmesi ve uğradıkları zararların giderilmesi için yasal haklar sağlamayı hedefliyor.

McClure, İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya gibi ülkelerde bu konuda önemli adımlar atıldığını belirterek, Yeni Zelanda’nın da benzer şekilde harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

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Milletvekili Yeni Zelanda çıplak
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