Milletvekili Kahtalı deprem konutlarını inceledi

AK Parti Malatya Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Ahmet Çakır, Malatya’nın Pütürge ve Doğanyol ilçesini ziyaret ederek deprem konutlarını inceledi.

Milletvekilleri Kahtalı ve Çakır, Doğanyol ilçesinde esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ‘dan çalışmalar hakkında bilgi alan milletvekilleri, daha sonra deprem konutlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekillerinin deprem konutlarını incelemesinden sonra açıklama yapan Doğanyol İlçesi Gökçe Mahalle Muhtarı Zülfükar Tuhan, deprem sonrası konutların yapılmasına teşekkür ederek, "24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice ilçe merkezli meydana gelen ve Malatya ‘da etkili olan 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğanyol ilçemizde şiddetle hissedilen depremde acılarımız oldu sıkıntılarımız oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere vekillerimiz bizi yalnız bırakmadı. Buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu ve AK Parti’nin bize ne kadar yardım verdiğini görüyorsunuz. Burada deprem konutlarımız yapılıyor emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay ise “Bu gün yeni bir Gökçe inşa edilip 80 milyonluk TL bir yatırım yapıldı. Mahalle merkezin yüzde 95’inin yenilendiğini görüyoruz. Malatya vekillerimiz bu süreç içinde biz yalnız bırakmadılar her zaman istişare halinde oldular” şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da, depremden sonra vatandaşların mağduriyetlerinin giderildiğine dikkat çekerek, “24 Ocakta depremi sonrasında Doğanyol ilçemizde 4 can kaybı yaşadık. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve alilerine sabır diliyorum. Deprem olduğu gece an itibariyle Doğanyol ve Pütürge ilçelerimize 3 bakan arkadaşımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ile Çevre Şehircilik Bakanımız olay yerine geldiler. Daha sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gelerek burada talimatlarını verdiler. En kısa sürede buradaki hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlatıldı. Depreme dayanıklı güzel konutlarının imar edilmesi için Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Burada gördüğümüz manzarada, burada villa kent havasına dönüşmüş. 90 tane burada yapı var. 73 tanesi iki katlı olmak üzere bir tanesi tek katlı olmak üzere alt katlarda dükkân olarak imar edilecek. Doğanyol ilçemizde camimizde depremden zarar görmüştü. Onu da yeniledik ve yeniden imar etmiş olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan teşekkür ediyoruz. Buradaki hak sahibi arkadaşlarımız ödemelerini de 2 yıl ödemesiz 18 yılda faizsiz bir şekilde ödemelerini yapacaklar. Emeği gecen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise Gökçe Mahallesi’nin deprem sonra getirilen hizmetlerle tanınmaz hale geldiğini belirtip, “Ana meydanı ve caddeleri olmak üzere camimizin tamamı yapılıyor. Deprem gecesinde bakanlarımızın burada olması, tüm ekiplerimizin deprem bölgesinde olması, az da olsa acılarını azalttığını ifade edebilirim. Deprem konutlarımıza baktığımızda burası güzel bir mahalleye dönüştü” dedi.

Pütürge ilçesini ziyaret

Kahtalı ve Çakır daha sonra Pütürge ilçesini ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Milletvekilleri ve beraberindekiler, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük belediye binasında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, “ Pütürge ilçemiz için vekillerimizin yanına ne zaman gittiysek bizlere yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Pütürge ilçemizde çok güzel işler başardık. Deprem evleri teslim olan konutlarımız bitti yerleşimler başladı. 105 deprem konutumuz devam ediyor ve bitme aşamasında. 85 konutumuz ve 250 kırsalda konutumuz devam ediyor. 2021 yılında deprem yaraları sarılmış olacak. Pütürge ilçemizde deprem sonrası hızlı çalışmalarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde deprem olup ta 6 ay sonra konutlarının teslim edilen hiçbir ülke yok. Bunun içinde şükranlarımız sunuyoruz” dedi.

Milletvekili Hakan Kahtalı da, deprem bölgesinde yaşanıldığını hatırlatıp, deprem sonrası yapılanları dile getirdi.

Milletvekilleri belediye ziyaretinden sonra Pütürge ilçesinde deprem konutlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Milletvekilleri daha sonra esnaflarının istişarelerde bulundu.