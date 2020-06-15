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Milletvekili Kasap: "Kazalara davetiye çıkartan yollar bir an önce yapılmalı"

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.06.2020 17:27 | Son Güncelleme

CHP Kütahya Milletvekili Dr.

Milletvekili Kasap: "Kazalara davetiye çıkartan yollar bir an önce yapılmalı"

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Domaniç’i ve Tavşanlı’yı Balıkesir’e bağlayan yolda dün meydana gelen kazada 6 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiğini belirterek, yetkilileri uyardı. Kasap, 2018 yılından bu yana gündeme getirdiği Emet, Tavşanlı ve Domaniç yollarının kullanılamaz halde olduğunu ve kazalara yol açtığını belirterek, “Daha kaç vatandaşımızın bu yollarda ölmesi lazım” dedi.
22 Kasım 2018 tarihinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına kazaların son bulması ve gerekli önlemlerin alınarak yol çalışmalarının bir an önce bitirilmesi ve altyapı eksikliklerinin giderilmesi için yazılı soru önergesi verdiğini hatırlatan Kasap, Kütahya ili ve ilçelerinde birçok yolun kullanılamaz halde olduğunu belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığını Kütahya’nın yolları için göreve çağırdı.
Kasap, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kütahya her alanda olduğu gibi ulaşım için önem arz eden karayollarında da maalesef hak ettiği yatırımları alamıyor. Sayısız kazanın yaşandığı Emet, Tavşanlı, Domaniç ve Kütahya’nın diğer bağlantı yolları da gerekli yatırımlar ve altyapı çalışmaları yapılmadığı için kazalara davetiye çıkarıyor. Bir vatandaşımızı dahi bu yollarda kaybetmeye tahammülümüz yok. Buradan yetkilileri bir kez daha uyarıyorum; bir an önce Kütahya’nın ve ilçelerinin yol çalışmalarını yapın, vatandaşlarımızın göz göre göre ölüme göndermeyin. Bu temenniyle Kütahya, Tavşanlı-Balıkesir yolunda yaşanan kaza sonrası hayatını kaybeden hemşehrilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerim.”

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