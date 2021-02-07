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Milletvekili Taşdoğan: "Gazilik, göğsümüzün mukaddes nişanıdır"

07.02.2021 15:00 | Son Güncelleme:
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Milletvekili Taşdoğan: "Gazilik, göğsümüzün mukaddes nişanıdır"

MHP Gaziantep Milletvekili Gaziantep’e "Gazilik" unvanı verilişinin 100’üncü yıldönümünü yayımladığı yazılı mesajla kutladı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’e "Gazilik" unvanı verilişinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

MHP Gaziantep Milletvekili Gaziantep’e "Gazilik" unvanı verilişinin 100’üncü yıldönümünü yayımladığı yazılı mesajla kutladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gaziantep’e "Gazilik" unvanı verilişinin 100’üncü yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Taşdoğan mesajında, “Mücadeleden geri durmayan, zorluklara direnen Gaziantep, dün olduğu gibi bugün de Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor” dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1921 yılında Antep’e "Gazi" unvanı verdiğini hatırlatan Milletvekili Taşdoğan, “Antep halkı 1 Nisan 1920’den 7 Şubat 1921’e kadar Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir direniş gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gücüyle işgale 11 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen 8 Şubat 1921 tarihi Gaziantep’in gazilik unvanı ile onurlandırıldığı tarihtir. 8 Şubat, şehrimizin şanlı mücadelesini taçlandıran Gazi unvanına sahip olmamızı sağlayan önemli bir gündür. Anadolu’nun birçok köşesinde olduğu gibi her zerresinde ecdadının mübarek kanı, her bucağında şehitlerinin naaşı olan, adına ağıtlar yakılan Gaziantep, tarihte ve yeryüzünde “Gazi” unvanını almış ilk ve tek şehirdir. Gaziantep, Fransız generaline “Biz bir Antep’i geçemedik, hâlbuki Anadolu’da bin Antep var. Anadolu cenuptan işgal edilemez.” sözünü söyletmiş bir şehirdir. Bugün, kurtuluş mücadelesine önderlik etmiş olan Gazi şehrimize, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanının verilişinin 100’üncü yıldönümüne ulaşmanın büyük bir gurur ve onurunu yaşıyoruz. 100 yıl önce verilen Gazilik madalyası, dünyaya imkânsızlıklar içinde haysiyet ve şeref uğruna nasıl mücadele edileceğini anlattı. Döneme şahitlik etmiş olanların ifadesiyle Gaziantep, kendi göbeğini kendi kesmiş, bu haliyle de verdiği mücadeleyle batı cephesine hem moral hem de örnek teşkil etmiştir. Göğüslerde taşınan Gazilik onuru, Gaziantepliyim diyen her fert tarafından bilinir ki gelecek nesillere, yarının emanetçisi çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Gazi Paşa’nın övgüsüne mazhar olan ‘Gazi’ şehirli olmak bizim için onurdur, göğsümüzde mukaddes bir nişandır. Gaziantepli, Hakk’ın ve haklının yanında olmaya, ‘Gazi’ unvanını layıkıyla taşımaya devam edecektir. Bu hususta en kavi dayanağımız ‘Damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur’. Bu vatanı bize bırakan bütün şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Rahmet ve dua ile anıyorum” ifadelerini kullandı.

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