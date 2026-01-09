Milletvekiline el yapımı patlayıcı fırlattılar! İşte o anlar

Honduras'ın başkenti Tegusigalpa'da Ulusal Parti milletvekili Gladys Aurora Lopez, Ulusal Kongre binasına geldiği sırada kendisine doğru atılan, el yapımı patlayıcı ile vuruldu.

SIRTINDAN YARALANDI

Baş ve sırt bölgesinden yaralandığı bildirilen Lopez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Honduras Ulusal Partisi, saldırıyı sert bir dille kınayarak olayın ‘terör saldırısı’ olduğunu duyurdu. Honduras polisi ise olayla ilgili paylaştığı videoda görülen saldırganların kimliği veya yeri hakkında bilgi sahibi olan kişilere yaklaşık 12 bin dolar ödül verileceğini açıkladı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır