Milli ara Galatasaray'a yarayacak! Victor Osimhen'in sahalara döneceği maç belli oldu

Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosunu katmıştı. Bu transfer tüm dünyada ses getirirken, yıldız oyuncu Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
Çıktığı 4 maçta 2 gol 3 asist yapan Osimhen, Galatasaray'ın ligde oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Kasımpaşa maçında takımının attığı 3 golün 2'sine imza atan Osimhen sol arka adalesinden sakatlanmış ve maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.
Rigas Skola maçında takımını yalnız bırakan Osimhen'in tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Galatasaray sağlık ekibi yıldız oyuncunun en erken şekilde sahalara dönmesi için hızlı bir tedavi yöntemi uyguluyor.
Yıldız oyuncunun bu hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında da sahada olması beklenmezken, bu haftadan sonra başlayacak olan milli ara Galatasaray için şans olarak nitelendiriliyor.
Osimhen'in milli arada tamamen iyileşeceği ve Galatasaray'ın zorlu Antalya deplasmanında forma giyeceği düşünülüyor.