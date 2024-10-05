Milli ara Galatasaray'a yarayacak! Victor Osimhen'in sahalara döneceği maç belli oldu

Galatasaray, yaz transfer döneminde Napoli'de kadro dışı kalan Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosunu katmıştı. Bu transfer tüm dünyada ses getirirken, yıldız oyuncu Galatasaray kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

KASIMPAŞA MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Çıktığı 4 maçta 2 gol 3 asist yapan Osimhen, Galatasaray'ın ligde oynadığı Kasımpaşa maçında sakatlanmıştı. Kasımpaşa maçında takımının attığı 3 golün 2'sine imza atan Osimhen sol arka adalesinden sakatlanmış ve maçın ikinci yarısına çıkamamıştı.

YOĞUN BİR TEDAVİ PROGRAMI UYGULANIYOR

Rigas Skola maçında takımını yalnız bırakan Osimhen'in tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Galatasaray sağlık ekibi yıldız oyuncunun en erken şekilde sahalara dönmesi için hızlı bir tedavi yöntemi uyguluyor.

MİLLİ ARA GALATASARAY'IN İŞİNE GELECEK

Yıldız oyuncunun bu hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında da sahada olması beklenmezken, bu haftadan sonra başlayacak olan milli ara Galatasaray için şans olarak nitelendiriliyor.

ANTALYA DEPLASMANINDA SAHADA OLMASI BEKLENİYOR

Osimhen'in milli arada tamamen iyileşeceği ve Galatasaray'ın zorlu Antalya deplasmanında forma giyeceği düşünülüyor.