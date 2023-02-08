Milli atıcı Sefa Bayraktar kimdir? Enkaz altından acı haber geldi! Sefa Bayraktar, depremde hayatını kaybetti

Milli atıcı Sefa Bayraktar Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yaşamını yitirdi. Öte yandan Kahramanmaeaş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde can kaybı sayısı 8 bin 574'e yükseldi. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Sefa Bayraktar hakkında açıklamada bulunuldu. İşte Milli atıcı Sefa Bayraktar hakkında bilgiler...

SEFA BAYRAKTAR KİMDİR?

Milli Atıcı Sefa Bayraktar Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) sporcularındandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sefa Bayraktar'a hakkında acı haberi duyurdu.

TÜRKİYE ATICILIK FEDERASYONU'NDAN SEFA BAYRAKTAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Sefa Bayraktar ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahramanmaraş TOHM sporcularımızdan Sefa Bayraktar'ın ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Atıcılık camiası adına Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."



