Milli atlet Batuhan Buğra Eruygun, tramvayla yarıştı: 'Tramvayı bilmem ama ben sınırlarımı zorladım!'

Türk Atletizm tarihinde 110 metre engelli branşını 14 saniyenin, 60 metre engelli branşını 8 saniyenin altında koşabilen ilk Türk sporcu unvanını taşıyan Fenebahçe'nin milli atleti Batuhan Buğra Eruygun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2015 yılından bu yana kutladığı Avrupa Spor Haftası kapsamında Metroda Spor Var organizasyonuyla bir ilke daha imza attı.

TRAMVAYA KARŞI VERDİĞİ MÜCADELEYİ KAZANDI

Avrupa Spor Haftası kapsamında, 18-19 Haziran 2019 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Spor Haftası Elçiler Toplantısı'na (European Week of Sports Ambassadors Meeting) katılarak spor elçisi seçilen Batuhan Buğra Eruygun, tramvaya karşı veriği mücadeleyi kazandı. İstanbul'un eşsiz güzelliklerinin arasında İBB mecralarından ve sosyal medya hesaplarından yayınlanacak farkındalık videoları ile İstanbulluları harekete geçirmeyi ve spor yapmaya teşvik etmek için için sahneye çıkan Batuhan Buğra Eruygun, Eminönü Tramvay Durağı'ndan Karaköy Durağı'na kadar olan güzergahta Galata Köprüsü üzerinden de geçerek yarıştığı tramvayı geçmenin mutluluğunu yaşadı.



