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Milli basketbolcu Bahar Çağlar'ın alacaklıyla başı dertte! Taciz edince şikayetçi oldu

29.12.2021 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar ile eşi Avukat Emin Ökten, alacağını tahsil etmek isteyen bir şahıs tarafından taciz edildi. Çift, tatil için gittiği Trabzon’da da rahatsız edilince alacaklıdan şikayetçi oldu.

Milli basketbolcu Bahar Çağlar'ın alacaklıyla başı dertte! Taciz edince şikayetçi oldu

Türkiye A Milli Kadın Basketbol takımı oyuncusu Bahar Çağlar, bir holdingin grup başkan vekili olan Avukat Emin Ökten ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girmişti. Ökten'in telefonu geçtiğimiz günlerde çaldı. Mert Gören isimli bir iş insanı, şirketler grubundan alacağı olduğunu söyledi. Aralarındaki ticari ilişki nedeniyle alacağını tahsil etmeye çalışan Gören, Avukat Ökten'i sürekli aramaya başladı. Avukat Ökten ise Gören'in şirketten alacağı olmadığını gördü.

TAKINTI HALİNE GETİRDİ

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Gören'e izah ettiğinde ise iddiaya göre bu şahıs, durumu takıntı haline getirdi. Eşi Bahar Çağlar'la Ökten'i sürekli izleyen Gören, çifte mesaj atarak takipte olduğunu belgeliyordu. Çift, haziran ayında Trabzon'a gittiğinde ise Gören tarafından Trabzon'daki evinde rahatsız edildi. İkili, bu kez sosyal medya terörüyle baş başa kaldı. Ünlü basketbolcu adına bir internet sitesi açan Gören, burada Bahar Çağlar'ın fotoğraflarıyla rencide edici mesajlar paylaşmaya başladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bahar Çağlar ve eşi Emin Ökten, psikolojik şiddete daha fazla dayanamayarak şikayetçi oldu. Can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri süren Ökten çifti, şahsın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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HAYATLARI ALTÜST OLDU

Sürekli tacize uğrayan çiftin hayatı altüst oldu. İddiaya göre Mert Gören, emekli bir polis memurunu yanına alarak şirket binasına geldi. Parasını tahsil etmek isteyen Gören, hukuka aykırı yollar denedi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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