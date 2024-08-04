Milli boksörümüz Hatice Akbaş, finale yükseldi!

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, yarı final mücadelesinde Güney Koreli rakibini mağlup ederek finale yükseldi.

GÜMÜŞ MADALYA GARANTİLENDİ

Hatice Akbaş, rakibi Güney Koreli boksör Im Ae-ji'yi yenerek finale yükseldi ve en az gümüş madalya kazanmayı garantiledi.

MAÇ TARİHİ BELLİ OLDU

Hatice Akbaş, altın madalya için 8 Ağustos'ta ringe çıkacak.

"ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Hatice Akbaş: "Çok mutluyum, hedef tabii ki altın madalya ama ilk hedefim madalya almaktı. Çok mutluyum ve gururluyum. 8'inde final maçına çıkacağız Çin'le. Cumhurbaşkanımıza, kardeşi Mustafa Erdoğan'a, federasyon başkanımıza, kulübüm Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum."