Milli boksörümüz Hatice Akbaş, finale yükseldi!

Milli boksörümüz Hatice Akbaş, yarı final mücadelesinde Güney Koreli rakibini mağlup ederek finale yükseldi.
Hatice Akbaş, rakibi Güney Koreli boksör Im Ae-ji'yi yenerek finale yükseldi ve en az gümüş madalya kazanmayı garantiledi.
Hatice Akbaş, altın madalya için 8 Ağustos'ta ringe çıkacak.
Hatice Akbaş: "Çok mutluyum, hedef tabii ki altın madalya ama ilk hedefim madalya almaktı. Çok mutluyum ve gururluyum. 8'inde final maçına çıkacağız Çin'le. Cumhurbaşkanımıza, kardeşi Mustafa Erdoğan'a, federasyon başkanımıza, kulübüm Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a çok teşekkür ediyorum."
🇹🇷 HATİCE AKBAŞ, OLİMPİYAT FİNALİNDE! 🇹🇷— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 4, 2024
🥊 Kadınlar 54 kilo yarı finalinde milli boksörümüz Hatice Akbaş, Im Ae-ji'yi mağlup ederek adını Olimpiyat finaline yazdırdı.
🥇 Altın madalya seni bekliyor, gururumuzsun Hatice! pic.twitter.com/bLo9vBXIEH