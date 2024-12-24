Milli Eğitim Bakanı’na protesto! Mülakat mağduru öğretmenlerin isyanına korumalar müdahale etti…

Öğretmen atamalarındaki mülakat tartışması sürüyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması kapsamında mülakatlarda elenen öğretmenler, mağduriyetlerinin son bulması için mücadelelerini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı önünde ek atama talep ederek mağduriyetlerinin giderilmesini bekleyen öğretmen adayları son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in programında seslerini duyurmaya çalıştı.

Bakan Tekin’in Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ndeki programında bir grup atama mağduru olduğunu iddia eden öğretmen protesto gerçekleştirdi. Mülakat mağduru öğretmenlere Bakan Tekin’in korumaları müdahale etti.