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  4. Milli Eğitim Bakanı’na protesto! Mülakat mağduru öğretmenlerin isyanına korumalar müdahale etti…

Milli Eğitim Bakanı’na protesto! Mülakat mağduru öğretmenlerin isyanına korumalar müdahale etti…

24.12.2024 14:35
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24.12.2024 14:35
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MEB, 20 bin öğretmen atması için uyguladığı mülakat süreciyle tartışma yaratmıştı. Mülakat mağduru öğretmenler de seslerini duyurabilmek için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ndeki programında haksızlığa uğradıklarını iddia ederek protesto etti.

Öğretmen atamalarındaki mülakat tartışması sürüyor. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen 20 bin öğretmen ataması kapsamında mülakatlarda elenen öğretmenler, mağduriyetlerinin son bulması için mücadelelerini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı önünde ek atama talep ederek mağduriyetlerinin giderilmesini bekleyen öğretmen adayları son olarak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in programında seslerini duyurmaya çalıştı.

Bakan Tekin’in Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ndeki programında bir grup atama mağduru olduğunu iddia eden öğretmen protesto gerçekleştirdi. Mülakat mağduru öğretmenlere Bakan Tekin’in korumaları müdahale etti.

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mülakat Öğretmen Milli Eğitim Bakanı Protesto yusuf tekin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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