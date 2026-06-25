Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'sınav sisteminde değişiklik' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sınav sitemiyle ilgili kamuoyunda dile getirilen iddialara yanıt verdi. Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişikliğin olmayacağını belirten Tekin, "'Sınav sistemi değişecek' hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir" ifadelerini kullandı.

YUSUF TEKİN: "SINAV SİSTEMİYLE İLGİLİ HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK"

Bakan Tekin, sınav sistemiyle ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Sınav sistemiyle ilgili hiçbir değişiklik yok. YKS sınavları yasa gereği ÖSYM tarafından yürütülüyor. Yeni müfredata yönelik yeni soru havuzu hazırlıyorlar.

"YENİ SORULAR MÜFREDATIN İÇERİĞİNE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERECEK"

'Sınav sistemi değişecek' hiçbir yerde demedik. Bazı konular müfredatın dışına çıkarılmış olabilir. Yeni sorular müfredatın içeriğine göre değişiklik gösterecek."

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır