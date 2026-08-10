Okul alışverişi başlamadan düğmeye basıldı: Çantadan boyaya tek tek incelenecek

Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kala velileri yakından ilgilendiren denetimler başladı. Türkiye genelinde yürütülen kontrollerde kırtasiye malzemeleri ve okul kıyafetleri çocukların sağlığını tehdit edebilecek kimyasallar, yaş uyarıları ve fiyat etiketleri bakımından inceleniyor. Riskli bulunan ürünler laboratuvar testine gönderiliyor.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öncesinde, Ticaret Bakanlığımızca öğrencilerimizin sağlık ve güvenliği ile tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla, ülke genelinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler başlatılmıştır.

TEK TEK İNCELENİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından, kırtasiye ürünlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde; okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, makas, kalemtıraş, boya ve yapıştırıcı gibi kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri; yasaklı veya kısıtlanmış kimyasallar, kordon ve bağcık gibi unsurlar bakımından incelenmektedir.

RİSKLİ ÜRÜNLER TOPLATILIYOR; YAPTIRIMI VAR

Tehlikeli ve riskli görülen ürünler akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulurken, etiket ve tüketiciyi bilgilendirme bilgileri de kontrol edilmektedir. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılacak, ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacaktır. Güvensiz ürünlere ilişkin bilgiler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden tüketicilerimizin erişimine sunulacaktır. Vatandaşlarımız, 'https://gubis.ticaret.gov.tr' adresinden, ilgili sisteme ulaşabilmektedir."

"'DENETİMLERDE FİYAT ETİKETLERİ DE KONTROL EDİLİYOR"

Açıklamada ayrıca tüketicilerin dikkat etmesi gereken noktalara yer verilerek, şöyle denildi: "Vatandaşlarımızın, kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına, marka ve model bilgilerinin belirtilmesine ve Türkçe uyarıların yer almasına dikkat etmeleri önem taşımaktadır.

Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işareti kontrol edilmelidir. Çocuk kıyafetlerinde ise Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir. Okul alışverişlerinin yoğunlaştığı zincir market, kırtasiye ve diğer perakende işletmelerde fiyat etiketi denetimleri de yaygın ve yoğun şekilde gerçekleştirilmektedir. Ticaret Bakanlığımız, çocuklarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması ve tüketicilerimizin mağduriyet yaşamaması amacıyla denetimlerini kararlılıkla sürdürecektir."