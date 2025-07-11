EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıkladı: 2025 LGS sınavında 719 öğrenci tam puan aldı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran’da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre, sınavda 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 merkezde gerçekleştirilen sınava katılım oranı yüzde 95,27 oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıkladı: 2025 LGS sınavında 719 öğrenci tam puan aldı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıkladı: 2025 LGS sınavında 719 öğrenci tam puan aldı! 1

"SINAV, 973 YURT İÇİ SINAV MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; LGS kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıkladı: 2025 LGS sınavında 719 öğrenci tam puan aldı! 2

719 ÖĞRENCİ, 500 TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı; Sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıkladı: 2025 LGS sınavında 719 öğrenci tam puan aldı! 3

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan; LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıkladı: 2025 LGS sınavında 719 öğrenci tam puan aldı! 4

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Depremde kaybettiği babasına sözünü tuttu...Depremde kaybettiği babasına sözünü tuttu...
2025 LGS tercih kılavuzu yayımlandı2025 LGS tercih kılavuzu yayımlandı

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçları lgs tercih kılavuzu LGS soruları ve cevap anahtarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

Malatya'da korkunç kaza! Tesla ikiye bölündü

İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme! Savcı talep etti, mahkeme kararını verdi

İmamoğlu ile ilgili yeni gelişme! Savcı talep etti, mahkeme kararını verdi

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

35 bin TL'ye satıyor! Dizide görüp karar verdi '5'ini tek müşteri aldı'

LGS Türkiye birincisi oldu: Başarısının sırrı...

LGS Türkiye birincisi oldu: Başarısının sırrı...

Depremde kaybettiği babasına sözünü tuttu...

Depremde kaybettiği babasına sözünü tuttu...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.