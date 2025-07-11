Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıkladı: 2025 LGS sınavında 719 öğrenci tam puan aldı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; LGS kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı; Sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
Öte yandan; LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.
(DHA)
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