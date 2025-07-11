Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını açıkladı: 2025 LGS sınavında 719 öğrenci tam puan aldı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

"SINAV, 973 YURT İÇİ SINAV MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; LGS kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını 'meb.gov.tr' adresinden öğrenebilecek. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

719 ÖĞRENCİ, 500 TAM PUAN ALDI

Milli Eğitim Bakanlığı; Sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öte yandan; LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 14 Temmuz Pazartesi başlayıp, 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos’ta açıklanacak.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır