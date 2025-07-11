Milli Eğitim Bakanlığı telefonla nasıl aranır?

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak görev yapmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu il 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve kalkınma programları ile planları doğrultusunda milli eğitim hizmetleri için çalışmaktadır.

Görev ve yetkileri çeşitlilik gösteren Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim çağında olan gençlerin gitmekle ve bitirmekle yükümlü olduğu eğitim kurumlarından sorumludur. Eğitimin ve öğretimin tüm aşamaları için ulusal politikaların ve stratejilerin belirlenmesi amacı işe çeşitli çalışmalar yapan Milli Eğitim Bakanlığı tüm hizmetlerin denetlenme süreçlerinde de etkin görev almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı’na nasıl ulaşılır?

Vatandaşların eğitime erişimini kolay hale getiren ve tüm vatandaşların eşit bir şekilde eğitim imkanlarından yararlanabilmesi adına çalışan Milli Eğitim Bakanlığı; Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ve kanunlara göre hareket eder. Yükseköğretim dışında tutulan tüm kurumlar ve kuruluşlar tarafından açılmış olan eğitim merkezlerini de denetler ve programlarının düzenlemelerini hazırlar.

Bazı okullara girebilmek için ya da çeşitli eğitimlerden yararlanabilmek için girişi mecbur olan sınavların sorumluluğu da Milli Eğitim Bakanlığı’ndadır. Yurt dışı, merkez ve taşra teşkilatlarında çeşitli kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet vermektedir.

Çeşitli yayınları da bulunan Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda Tebliğler dergisi bulunmaktadır. Bu dergide tüzükler ve yönetmelikler yer almaktadır. Bakanlığın tüm yayınları bakanlık ile ilgili ve Türk eğitim sistemi ile ilgili gelişmelerden haberdar etmektedir. İletişim kanalları aracılığı ile bakanlığa çeşitli nedenler doğrultusunda ulaşabilmek mümkün olabilmektedir.

Veliler, öğrenciler, eğitim çalışanları ya da çeşitli kişiler farklı nedenlere bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme gereksinimi duyabilir. Bu tür durumlarda bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri kullanılabilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığına ait MEBİM – Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi bu amaçla kurulmuştur. Telefon numarası 444 0 632 olan çağrı merkezi Dünya Çağrı Merkezi tarafından gerçekleştirilen yarışmada finale kalmış ve dünya ikincisi olmuştur.

Daha önce MEBİM adı ile kullanılan ve hizmet veren çağrı merkezi 147 Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkeziyken bir süre önce hizmet kalitesi ve yanıt hızı açısından geliştirilmiş ve numarası 444 0 632 olarak güncellenerek değiştirilmiştir.