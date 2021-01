Millî Eğitim Bakanlığı ve Anadolu Üniversitesinden iş birliği protokolü

“Her şey öğrencilerimiz için”

İmzalanan iş birliği protokolü hakkında konuşan Rektör Erdal, “Yönetim olarak kamu kurumları arasında eşgüdümü sağlayarak, kamu kaynaklarının verimli kullanımını arttırmayı hedefliyoruz. Bu iş birliği protokolü bu anlayışımızın ve ülkemize duyduğumuz inancın bir örneği. Bu iş birliği sayesinde yurt dışındaki Millî Eğitim Bakanlığımıza bağlı Açıköğretim Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz, üniversitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanarak eğitim süreçlerini daha sağlıklı bir şekilde yürütecekler. Her şey öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim alması için” dedi.

“Her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonu ile hareket ediyoruz”

Protokol hakkında görüşlerini belirten Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Safran ise Millî Eğitim Bakanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim vizyonu ile hareket ediyoruz. Bu anlamda Anadolu Üniversitemiz yurt dışında sunduğu eğitim hizmetleri ile 40 yıllık bir tecrübeye ve bilgi birikimine sahip. Bu iş birliği Bakanlığımız ve Anadolu Üniversitesinin yurt dışında sunduğu hizmetler arasında eş güdüm sağlayacak, 2023 Eğitim Vizyonumuz için önemli bir güç birliği oluşturmuş olacağız” dedi.