SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Milli futbolcu Ozan Kabak, zor günlerde yaşadıklarını değerlendirdi

Milli futbolcu Ozan Kabak, zor günlerde yaşadıklarını değerlendirdi

ALMANYA HABERLERİ  | 28.04.2020 23:17 | Son Güncelleme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu zor günleri atlatacaklarına inandığını söyledi.

Milli futbolcu Ozan Kabak, zor günlerde yaşadıklarını değerlendirdi

Schalke 04'ün televizyon kanalına salgınla ilgili değerlendirmede bulunan Ozan Kabak, kimsenin alışık olmadığı farklı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır herkes evde kalıyor. Bu tabii beni de çok endişelendiriyor. Koronavirüse yakalanmaktan daha çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

"GENÇ YAŞTA VEFAT EDENLER VAR"

Evde kalarak hastalığa yakalanmamaya çalıştığını belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Elimden geldiğince kendimi izole etmeye çalışıyorum. Taşıyıcı olmamaya çalışıyorum. Genç yaşta da vefat edenler var. 'Risk yok' diye bir şey yok. Yaşanan bu durum beni endişelendiriyor ama olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. İnşallah bu zor günlerden çıkacağız." şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Flaş karar! Futbolcular maskeyle oynayacak...Flaş karar! Futbolcular maskeyle oynayacak...
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

Kim Jong Un tabutta! Görüntü ortaya çıktı, yer yerinden oynadı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Ligi bitirme kararı aldılar!

Ligi bitirme kararı aldılar!

Fenerbahçe'nin yeni hocası açıklandı!

Fenerbahçe'nin yeni hocası açıklandı!

Yıldız futbolcu sevgilisini darp etti!

Yıldız futbolcu sevgilisini darp etti!

Fatih Terim herkesi aşık etti

Fatih Terim herkesi aşık etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli futbolcu Ozan Kabak, zor günlerde yaşadıklarını değerlendirdi

Ozan Kabak: Endişeleniyorum

Arjen Robben'den futbola dönüş sinyali

Robben futbola dönüyor!

Nazlı Savranbaşı koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak

Koronavirüs yüzünden tarihi şansı kaçıracak

Bundesliga'dan flaş karar! Futbolcuları sahaya maskeyle çıkaracaklar

Flaş karar! Futbolcular maskeyle oynayacak...

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

Coutinho ameliyat edildi

Schalke 04 Ozan Kabak'ın bonservis bedelini belirledi!

Bonservisi dudak uçuklattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.