Milli maçta pasportunu kaybeden Lamine Yamal neye uğradığını şaşırdı! Konya Emniyet Müdürlüğü devreye girdi...

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İspanya ile karşılaşan A Milli Takım, maçtan 6-0’lık ağır bir mağlubiyetle ayrılırken, maç sonu İspanya Milli Takımının genç yıldızı Lamine Yamal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Burak Kavuncu

Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Dünya devi İspanya’ya karşı ağır bir mağlubiyet alırken, maç sonu yaşananlar gündeme damga vurdu. İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın yıldız ismi Lamine Yamal Konya’da şok geçirdi.

PASPORTUNU KAYBETTİ!

Yıldız oyuncu maçın oynandığı Konya’da pasaportunu kaybetti. BeyazTV’nin haberine göre pasaportun havalimanından otele geçiş sırasında ya da takım otobüsünde kaybolmuş olabileceğini bildirildi.

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU TEMASA GEÇTİ

İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüttüğü gelen bilgiler arasında.

