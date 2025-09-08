Milli maçta pasportunu kaybeden Lamine Yamal neye uğradığını şaşırdı! Konya Emniyet Müdürlüğü devreye girdi...

Türkiye Dünya Kupası elemelerinde Dünya devi İspanya’ya karşı ağır bir mağlubiyet alırken, maç sonu yaşananlar gündeme damga vurdu. İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın yıldız ismi Lamine Yamal Konya’da şok geçirdi.

PASPORTUNU KAYBETTİ!

Yıldız oyuncu maçın oynandığı Konya’da pasaportunu kaybetti. BeyazTV’nin haberine göre pasaportun havalimanından otele geçiş sırasında ya da takım otobüsünde kaybolmuş olabileceğini bildirildi.

İSPANYA FUTBOL FEDERASYONU TEMASA GEÇTİ

İspanya Futbol Federasyonu yetkililerinin, durumu çözmek için Türk makamlarıyla temasa geçtiği ve Konya Emniyet Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yürüttüğü gelen bilgiler arasında.