Mynet Trend

Milli Markamız Aselsan, Mobile World Congress'te Göğsümüzü Kabarttı!

Fragtist Fragtist
TEKNOLOJİ  | 01.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

ASELSAN, Barcelona'daki fuarda Türkiye'nin göğsünü kabarttı.

Milli Markamız Aselsan, Mobile World Congress'te Göğsümüzü Kabarttı!

Ülkemizin gurur duyduğumuz milli markalarımızdan ASELSAN ile ilgili MWC haberimiz karşınızda!


Tüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldularTüyler ürperten anlar! Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular
Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün RaporuMobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu
Android Pie alacak Asus modelleri Android Pie alacak Asus modelleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aselsan Barcelona

En Çok Okunan Trend Haberler

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Bahçedeki garip sesleri duydular, oraya bakınca şoke oldular

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Kayınpeder itirafı sonrası stüdyo buz kesti

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tecavüze uğrayan 11 yaşındaki küçük kız doğum yapmaya zorlandı

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

Tepeyi kepçeyle ikiye böldüler! Çıkanlar inanılmaz

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

Yeni emojiler sosyal medyayı salladı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Android Pie alacak Asus modelleri

Android Pie alacak Asus modelleri

İşte ücretsiz Xbox Live Gold oyunları!

İşte ücretsiz Xbox Live Gold oyunları!

Dünyanın en hızlı 512 GB depolama birimi olacak

Dünyanın en hızlı 512 GB depolama birimi olacak

Twitter’a müthiş yeni özellik! Artık gizlenebilecek

Twitter’a müthiş yeni özellik! Artık gizlenebilecek

Samsung Galaxy S10+ Unboxing

Samsung Galaxy S10+ Unboxing

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.