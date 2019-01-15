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Milli Piyango büyük ikramiye talihlisi ortaya çıkmadı... Zararı yarım milyonu buldu!

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
EKONOMİ  | 15.01.2019 11:37 | Son Güncelleme

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli parasını almak için henüz başvurmadı. Talihlinin iki haftalık banka faizi zararı 525 bin lira olarak hesaplandı.

Milli Piyango büyük ikramiye talihlisi ortaya çıkmadı... Zararı yarım milyonu buldu!

Milli Piyango İdaresi (MİP) Genel Müdürlüğü, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye talihlisinin henüz ikramiyesini almak için başvurmadığını bildirdi. MPİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet siteleri ile sosyal medyada, 70 milyon liralık yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesiyle ilgili asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesi'ne sevk edilen ve bu şubece de Ali Özçalımlı isimli bayiye satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatıldı. Talihlinin parasını bir yıl içinde alması gerekiyor.

525 BİN LİRA KAYBETTİ

Talihli 70 milyonu ilk gün tahsil edip banka faizine yatırsaydı şimdiye kadar yaklaşık 525 bin TL faiz geliri (yıllık brüt yüzde 23 faiz oranı ile 14 gün) elde edecekti.

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