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Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
EKONOMİ  | 20.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturan talihli, Milli Piyango İdaresine parasını almak için henüz başvurmadı. Talihlinin bileti almaması nedeniyle kaybettiği rakam da duyuruldu.

Milli Piyango'dan büyük ikramiye talihlisiyle ilgili açıklama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2018'de yapılan yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi tutturan talihlinin parasını almak için henüz başvuruda bulunmadığı bildirildi.

MPİ'den yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018'deki yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin İstanbul Kadıköy Şubesine sevk edilen ve şube tarafından Ali Özçamlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan 7615536 numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatıldı.

Talihlinin 20 Mart itibarıyla ikramiyesini almak üzere idareye başvurmadığı belirtilen açıklamada, biletin zaman aşımı süresinin 1 yıl olduğu ve 31 Aralık'a kadar ibraz edilmezse ikramiyenin ödenmeyeceği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, oyunlarda alınmayan ikramiye tutarının idare hesaplarına gelir kaydedildiği ve Hazineye devredildiği vurgulandı.

Öte yandan, bankalarla yapılan görüşmeye de işaret edilen açıklamada, büyük ikramiye ocak ayında bankaya yatırılsaydı, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon 630 bin lira faiz geliri elde edileceğinin hesaplandığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
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